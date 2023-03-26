Акватории вылова рыбы на озере Балхаш увеличивают в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области возрождается рыбоводческое производство - открываются новые форелевые хозяйства, увеличиваются участки вылова рыбы на озере Балхаш. Как в целом развивается отрасль, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Высокий потенциал рыбного хозяйства в регионе

Рыбохозяйственный фонд Жамбылской области занимает площадь 27,8 тыс. га. Из имеющихся в регионе водоемов 73 пригодны к рыбохозяйственной деятельности. Преобладающими промысловыми видами рыб являются толстолобик, белый амур, карп, сазан, судак, лещ, краль, вобла.

Собственных специалистов для отрасли рыбоводства готовят в Куланском агротехническом колледже. Специальность «рыбоводство» в перечне доступных для обучения студентов программ может появиться и в Международном инновационном институте имени Шерхана Муртазы. Сейчас ведутся переговоры о добавлении новой специальности с этим вузом, расположенным в Таразе.

В свое время жамбылский регион был одним из крупных производителей рыбной продукции в Казахстане. В советские годы здесь добывали и перерабатывали порядка пяти тысяч тонн рыбы – это восьмая части всего объема добычи рыбы по Казахстану. А в последние годы вылов едва достигал одной тысячи тонн.

Тем не менее, по данным управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата области, количество желающих заняться рыбным промыслом в регионе растет с каждым годом.

«Для развития рыбоводческой отрасли разработана региональная программа. По плану в 2022 году произвели свыше 483 тонн товарной рыбы. В этом году планируется разведение более 660 тонн рыбы. Развитие рыбного хозяйства связано с открытием производственных цехов. Мощности имеющихся в Жамбылской области рыбных заводов позволяют переработать до полутора тысяч тонн рыбы в год Объемы промышленной добычи рыбы должны вырасти», - сообщил заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Данияр Башанов.

Балхашские рыбаки ожидают увеличения квот и акваторий

На сегодняшний день в регионе имеется два рыбных завода - Мынаральский рыбный завод, занимающийся выловом и переработкой рыбы, и Меркенский рыбный завод, занимающийся переработкой.

Основанный в 2017 году Меркенский рыбный завод, расположенный у подножия гор Кыргызского Алатау, производит разнообразную рыбную продукцию, предназначенную, в основном, на экспорт.

Завод ТОО «Компания Мынарал» в Мынаральском сельском округе Мойынкумского района находится у озера Балхаш. На рыбозаводе трудятся около ста человек, большая часть которых – местные жители. Завод был запущен в 2014 году в рамках программы форсированного индустриально-инновационного развития. Стоимость проекта составила порядка 600 млн тенге, мощность рассчитана на переработку 1,5 тысячи тонн рыбы в год. Однако до сих пор завод не может освоить свои мощности. В 2021 году здесь было произведено 133,6 тонны продукции, в 2022 году - 122 тонны.

По информации дирекции завода, причиной того, что завод работает не на полную мощность, является нехватка сырья. В 2017 году предприятие выпустило 853 тонны рыбной продукции, в 2018 году - 597 тонн, в 2019 году объем выпущенной продукции еще уменьшился, не достигнув даже 300 тонн. Имеющихся в собственности завода двух участков для ловли рыбы недостаточно для освоения мощностей предприятия.

Озеро Балхаш расположено сразу в четырёх областях Казахстана - Алматинской, Жамбылской, Карагандинской и Жетысуской. Проблемой для жителей Мынаральского сельского округа Жамбылской области являются неиспользуемые участки, которые они не могут юридически оформить из-за отсутствия необходимой материальной базы. Основная часть участков принадлежит предпринимателям из Алматинской области, которые и получают значительно большие объемы участков, и квоты на вылов рыбы.

Одна из причин, почему Мынаральскому заводу дают мало квот - малое количество участков в собственности. Пока же на основе специального договора жамбылские рыболовы вынуждены ловить рыбу на других участках, но надеются, что акимат области посодействует в решении проблемы с участками и квотами. Тогда и Мынаральский завод заработает на полную мощность.

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, в ходе очередной рабочей поездки аким области Нуржан Нуржигитов посетил завод ТОО «Компания Мынарал» и побеседовал с руководством предприятия.

«Глава региона поручил ответственным лицам закрепить за заводом еще два участка на озере Балхаш для увеличения производства рыбы. По региональной программе развития рыбного хозяйства к 2025 году в Жамбылской области планируется довести производство товарной рыбы до трех тысяч тонн. С этой целью планируется реализовать 18 инвестиционных проектов», - пояснили в пресс-службе акима Жамбылской области.

Популярность разведения «царской» рыбы

В Жамбылской области растет число рыбоводов, занимающихся разведением «царской рыбы» - форели. Свою продукцию они активно продвигают на казахстанский рынок.

В регионе имеются прудовые хозяйства со специальными реками-прудами, где занимаются выращиваем мальков. Сегодня это достаточно прибыльный бизнес, а для желающих им заняться существуют семинары и учебные курсы при региональной Палате предпринимателей.

По данным областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, на территории региона расположен 121 рыбохозяйственный водоем местного значения, 18 участков озера Балхаш республиканского значения. Для ведения рыбохозяйств управлением рекомендовано 20 рек - в Рыскуловском, Кордайском, Меркенском и Жуалынском районах. Температура и состав воды там отлично подходят для разведения форели.

В регионе работают восемь форелевых хозяйств, призванных вывести эту отрасль на новый уровень – в Жуалынском, Кордайском и Жамбылском районах. В перспективе ожидается открытие и в других районах еще пяти подобных предприятий, в которых можно совмещать два вида деятельности - рыбоводство и отдых.

Если сейчас в год жамбылский регион способен выпускать порядка одной тысячи тонн форели, то к 2025 году планируется увеличить производство втрое, а к 2030 – до пяти тысяч тонн форели в год.

Господдержка рыбной отрасли

По информации областного управления природных ресурсов и природопользования, в регионе организовано восемь карповых, девять форелевых хозяйств, а также одно хозяйство по разведению африканского сома и осетра. По программе развития рыбного хозяйства в 2024 году в регионе планируется произвести 1 375,9 тонны товарной рыбы, а в 2025 году – 3 тысячи тонн. Для этого реализуются 18 инвестиционных проектов мощностью до 1 828 тонн рыбной продукции и стоимостью 1,9 млрд тенге.

Помимо благоприятных природных и климатических условий есть еще один существенный плюс для развития рыбоводства - государственная поддержка. Правительством разработана специальная программа до 2030 года, предусматривающая пять видов субсидий для тех, кто станет заниматься рыбоводством. Для развития рыбной отрасли предлагается организовывать интенсивное прудовое рыбоводное хозяйство. Рыбоводы могут воспользоваться мерами господдержки в виде субсидии при покупке кормов, техники и оборудования.

В 2022 году на субсидирование разведения рыбы из местного бюджета было выделено 78,2 млн тенге. Из них на 45,1 млн тенге закупили рыбный корм, на 33,1 млн тенге закупили мальков. На субсидирование акваразведения в 2023 году предусмотрен 281 млн тенге.

«Особое внимание в регионе обращается на работу по зарыблению водоемов. В этом направлении профильное управление ведет совместную работу с региональной инспекцией охраны животного и растительного мира. Основным питомником по выращиванию мальков является крестьянское хозяйство «Сандель», где выращивают 10 млн мальков», - сообщил заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Данияр Башанов.

В Жамбылской области насчитывается 117 водоемов, пять водохранилищ, 13 магистральных каналов общей протяженностью более трех тысяч километров. Более 60 водных объектов региона находятся в аренде у предпринимателей, обязавшихся восстанавливать рыбное хозяйство.