Актюбинских экспортеров пригласили на выставку в Китай

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Во время поездки в Актюбинскую область заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин посетил сельхозпредприятия региона и встретился с представителями бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В регионе при развитости индустриального сектора, дающего почти 40% объема доходов области, доля сельского хозяйства весьма невелика – около 6%, розничной торговли – 16,2%. Проблемы аграриев области в общем схожи с другими регионами Казахстана: как поставить на ноги переработку сельхозпродукции, чтобы обеспечить свою область продуктами питания собственного производства и отправить на экспорт, найти достаточно воды для полива и выращивания скота, и удержать аграриев на селе. Но специфика климата и особенности расположения формируют свою направленность развития: при наличии собственного производителя подсолнечного масла здесь одни из самых низких цен на этот продукт – 703 тенге в среднем за последний месяц. Развито племенное коневодство, но при этом ощутим разрыв между производством и спросом населения на молочные продукты и мясо птицы.

Кто может продвинуть продуктовый бренд Казахстана на внешних рынках и какие барьеры препятствуют полноценному производству и сбыту собственных продуктов питания, рассказали бизнесмены.

Встреча состоялась на предприятии широкого спектра деятельности ТОО «Рамазан Кус». Компания занимается переработкой зерна, производством яиц и курятины, муки, макаронных и хлебобулочных изделий. Мощность предприятия – 200 млн яиц в год и 20 тонн птичьего мяса в полтора-два месяца.

«Мы просим рассмотреть возможность ввести квоту для приграничных предприятий, у кого нет возможности доставлять сырье ж/д транспортом», — сказал директор ТОО «Рамазан Кус» Ертай Кадыр.

Нурлан Сагналин, учредитель компании «Актеп», занимающейся овощеводством, озвучил сразу несколько вопросов. Они касались возможности увеличения предельной планки субсидирования объема минеральных удобрений на 1 гектар земли во время весенних полевых работ, субсидирования работ по сидеральному пару в севообороте, открытия экспорта мяса в КНР и на рынки ЕС, поддержки строительства завода по переработке шкур.

«К нам обратились три компании из Малайзии, США и КНР. Все они заинтересованы в строительстве завода по производству желатина. Предварительная стоимость проекта на этапе инвестиций – $40 млн. Проект предусматривает выпуск 2,5 тыс. тонн желатина в год, из которых 90% – пищевой, 10% – медицинский. План – выйти на эту номинальную мощность на третий год производства, с дальнейшим расширением. В год будет закупаться примерно 600 тыс. шкур. Строительство завода рассматриваем на юге Казахстана, где в основном выращивается скот. Учитывая проблематику утилизации шкур, с которыми столкнулись фермеры после ограничения их экспорта, и экологический урон, который они приносят, просим рассмотреть возможность внесения изменений в Правила субсидирования МСХ проектов по глубокой переработке шкур», — сказал предприниматель.

Серик Жумангарин поддержал предложение бизнесмена, отметив, что такие проекты по созданию товаров глубокой переработки нужны стране. Со своей стороны вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков сообщил, что в Правилах инвестиционного субсидирования уже предусмотрен паспорт на строительство завода по глубокой переработке шерсти с долей возмещения до 25% инвестиционных вложений, но при условии, что объем переработки будет составлять 2 тыс. и более шкур в сутки. Что касается возможности экспорта охлажденного мяса на рынки КНР и ЕС, вице-министр сельского хозяйства ответил, что идет активная работа по открытию экспортных рынков Европы и Китая для поставки животноводческой продукции.

Канат Тапаев, директор ТОО «Ново-Альджанский мелькомбинат», предложил возможность увеличить объем экспорта несырьевых товаров и удешевить затраты экспортеров без мер господдержки.

«Каждый день через Актюбинскую область проезжает по 5 составов поездов с Западной Европы в сторону Китая и обратно. Из Европы порядка 30-40% контейнеров возвращаются порожними. Они следуют до порта Ляньюньган, это юг Китая, где есть потребители нашей продукции – муки, макаронных изделий. Казахстанский оператор предоставляет нам один контейнер вместимостью 40 тонн за $3,5 тыс., так как в тариф закладывается стоимость доставки и возврата контейнера. Мы узнавали, что у китайских операторов доставка груза в одну сторону, из Актобе в Китай, стоит $1000 и ниже. Если можно нам помочь заключить контракты напрямую с китайскими операторами контейнеров, мы могли бы в месяц отправлять до 1000 тонн наших товаров. Плюс готовы организовать перевалочный пункт для приема и отправки экспортных товаров других производителей Актюбинской области – консервов, напитков, вино-водочных изделий. Сейчас же из-за дороговизны логистики мы отправляем нашу продукцию в КНР малом объеме», — проинформировал он.

Серик Жумангарин поблагодарил бизнесменов за дельные предложения, дав поручение отработать вопросы экспортеров генеральному директору Центра развития торговой политики QazTrade Рустаму Асулбеку, по линии сельского хозяйства – вице-министру МСХ Ерболу Тасжурекову.

«Актюбинский регион в плане транспортной инфраструктуры хорошо развит, а его географическое расположение создает выгодные условия как для обработки евроазиатских товарных потоков, так и организации экспортных и импортных перевозок в направлении стран Центральной Азии, Афганистана, Пакистана, Ирана, Российской Федерации. В начале августа мы пригласили в Казахстан большую делегацию афганских бизнесменов, они хотят напрямую торговать с Казахстаном. И в силу транспортного расположения торговых путей новые торговые пути выгодны для актюбинского бизнеса. Большую работу мы проводим с Китаем, построили на границе, в Алашанькоу, мощный бондовый склад. Вокруг порядка семи мелькомбинатов для переработки пшеницы, общая мощность около 1 млн тонн в год. Мы уже можем 1,5 млн тонн зерна Китаю поставлять. Для нас это очень важно, так как сегодня на традиционных рынках стало тесновато. Кроме того, после визита секретаря парткома СУАР Ма Синжуя в Казахстан, мы активно развиваем сотрудничество с Синьцзяном. В августе в Урумчи состоится выставка «Китай-Евразия», приглашаю всех, у кого есть экспортный потенциал, посетить ее вместе со мной», — сказал вице-премьер.