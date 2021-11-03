Актюбинские предприниматели жалуются на нехватку газа

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинские предприниматели жалуются на нехватку товарного газа для реализации новых инвестиционных бизнес проектов. Сегодня этот вопрос вынесли на обсуждение на совете предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дефицит мощностей для газификации новых помещений и предприятий повлек со стороны филиала АО «КазТрансГаз Аймак» приостановку выдачи технических условий на подключение к сетям газоснабжения, и предприниматели стали обращаться с жалобами в РПП.

Предприниматели жалуются о невозможности получения техусловий газификации для новых объектов, недопоставки объемов газа с сентября по декабрь текущего года.

«К примеру, завод ТОО «Экотон-Батыс» сообщил, что есть определенные прогнозы остановки производства неармированных стеновых блоков из ячеистого бетона. Основанием является то, что единственный поставщик по производству извести - ТОО «Неохим» с сентября текущего года объем извести поставляет в пределах 60% в связи с отказом корректировки объемов газа филиалом «КазТрансГазАймак». При этом, ежегодно во втором и третьем квартале Актюбинским производственным филиалом вносились корректировки с перерасходом товарного газа путем подписания дополнительных соглашений. Однако в этом году в связи с перерасходом газа в ТОО «Неохим» подача газа прекращена», - говорит член совета предпринимателей Нурлан Махамбетов.

В ответе на письмо Палаты предпринимателей, «КазТрансГазАймак» уведомил об отсутствии свободных и допустимых мощностей ввиду проводимой работы по реализации проектов в кратко-средней и долгосрочной перспективе по реконструкции и модернизации действующих газораспределительных сетей, а также строительству новых газопроводов.

В целях обеспечения стабильным газоснабжением существующих потребителей, а также в целях недопущения общественного резонанса - жалоб потребителей на слабое давление газа, Актюбинский производственный филиал был вынужден приостановить выдачу технических условий на проектирование и подключение к газораспределительным сетям на территориях Актобе, источником газоснабжения которых являются ГРС-1, ГРС-2 и АГРС-300.

Согласно Приказа №75 за подписью генерального директора АО «КазТрансГазАймак» Р.Сулейманова директорам филиалов предписано приостановить выдачу техусловий на подключение к системе газоснабжения для новых коммунально-бытовых, промышленных потребителей (включая организации производящие электроэнергию) и иных потребителей, за исключением бытовых потребителей (население), до завершения работ по модернизации и реконструкции объектов газотранспортной системы.

Рассмотрев все обстоятельства, Советом было рекомендовано экспертам Палаты предпринимателей оформить приказ о выявленном административном барьере и направить его в департамент бизнес-регулирования и развития конкуренции Нацпалаты «Атамекен» для включения в реестр проблем предпринимателей, а актюбинскому филиалу АО «КТГА» выдать технические условия ИП «Жылкыбаев О.Т.» и ИП «Мамирова Л.К.» и по возможности разрешить вопрос по обеспечению товарным газом ТОО «Экотон» и ТОО «Неохим».

Директор РПП Сулупан Шинтасова и член Совета предпринимателей Асхат Айтжанов поднимут проблему нехватки газа перед маслихатом области.



