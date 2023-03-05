Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Строительство

Актюбинские предприниматели выделят 1,7 млрд тенге на поддержку села

Автор:  
Самал Ендибаева
5 Марта 2023, 15:31
Актюбинские предприниматели выделят 1,7 млрд тенге на поддержку села

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинские предприниматели выделят 1,7 млрд тенге на реализацию социально значимых проектов на селе. Соответствующие меморандумы были подписаны в ходе форума «Ауыл аманаты - бабалар аманаты», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект «Абаттандырылған ауыл» был инициирован акимом Актюбинской области Ералы Тугжановым во исполнение Указа Главы государства о развитии сельских территорий. Его основная цель – привлечение крупных и средних предприятий районов к благоустройству и решению проблем сел.

В ходе форума между акиматами районов и рядом компаний, крупных хозяйств региона было заключено 10 меморандумов о реализации социально-значимых проектов в селах на общую сумму 1,7 млрд тенге.

В рамках соглашений ПК «Нектар» установит комплексную спортивную площадку в селе Тамды Алгинского района, а фонд «Қойлыбаевтар әулеті» благоустроит «Әкелер саябағы» в селе Карабутак Айтекебийского района. Индивидуальный предприниматель Спартак Туремуратов намерен построить в селе Кемер Уилского района центр развития молодежных инициатив, в селе Биршогыр Шалкарского района за счет средств ТОО «Мугалжар Нефтестрой» и ТОО «Диабаз-НТ» появится центральный парк и проведут капитальный ремонт въездной дороги на станции Биршогыр.

ТОО «КазГеоРуд» капитально отремонтирует 27 километров дороги «Аулие-Алтынды» и установит спортивную площадку в селе Кайынды Мугалжарского района. ТОО «Айсая Актобе» проложит 7 километров грейдерной дороги к селу Жанатан Байганинского района.

Всего в рамках проекта «Абаттандырылған ауыл» будет реализовано не менее 120 социально значимых проектов. Основная цель проекта - поэтапная трансформация села в развитое село XXI века, в котором население будет обеспечено качественной инфраструктурой.


Бизнес   Актюбинская область   Регионы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая