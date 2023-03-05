Актюбинские предприниматели выделят 1,7 млрд тенге на поддержку села

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинские предприниматели выделят 1,7 млрд тенге на реализацию социально значимых проектов на селе. Соответствующие меморандумы были подписаны в ходе форума «Ауыл аманаты - бабалар аманаты», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект «Абаттандырылған ауыл» был инициирован акимом Актюбинской области Ералы Тугжановым во исполнение Указа Главы государства о развитии сельских территорий. Его основная цель – привлечение крупных и средних предприятий районов к благоустройству и решению проблем сел.

В ходе форума между акиматами районов и рядом компаний, крупных хозяйств региона было заключено 10 меморандумов о реализации социально-значимых проектов в селах на общую сумму 1,7 млрд тенге.

В рамках соглашений ПК «Нектар» установит комплексную спортивную площадку в селе Тамды Алгинского района, а фонд «Қойлыбаевтар әулеті» благоустроит «Әкелер саябағы» в селе Карабутак Айтекебийского района. Индивидуальный предприниматель Спартак Туремуратов намерен построить в селе Кемер Уилского района центр развития молодежных инициатив, в селе Биршогыр Шалкарского района за счет средств ТОО «Мугалжар Нефтестрой» и ТОО «Диабаз-НТ» появится центральный парк и проведут капитальный ремонт въездной дороги на станции Биршогыр.

ТОО «КазГеоРуд» капитально отремонтирует 27 километров дороги «Аулие-Алтынды» и установит спортивную площадку в селе Кайынды Мугалжарского района. ТОО «Айсая Актобе» проложит 7 километров грейдерной дороги к селу Жанатан Байганинского района.

Всего в рамках проекта «Абаттандырылған ауыл» будет реализовано не менее 120 социально значимых проектов. Основная цель проекта - поэтапная трансформация села в развитое село XXI века, в котором население будет обеспечено качественной инфраструктурой.