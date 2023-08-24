Актюбинские пожарные спасли из горящего дома 6 человек

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Пятиэтажный жилой дома загорелся в Актобе, спасатели эвакуировали из огня 40 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.



24 августа в 12:54 часов поступило сообщение о возгорании в одной из квартир 5-этажного жилого дома, расположенного по улице Гришина.

«Силами спасателей через лестничный марш спасено 6 человек и эвакуировано 40 человек, в том числе 10 детей. Пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 12.54 часов. Площадь пожара 15 кв. метров», - сообщили в ведомстве.

Причина пожара устанавливается.