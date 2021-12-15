Актюбинские полицейские навещают семьи сотрудников в преддверии праздника

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня Независимости актюбинские полицейские посещают семьи сотрудников, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так сегодня и.о. начальника департамента полиции Канат Алиев посетил семью погибшего полицейского Айдоса Буранбаева

Айдос Буранбаев погиб в 2011 году от рук вооруженной группы преступников. В тот роковой день, неизвестные лица на автомашине «Mitsubishi Delica», обстреляли служебную автомашину из неизвестного оружия и скрылись с места преступления. От полученных множественных огнестрельных ранений старший сержант полиции А. Буранбаев и сержант полиции Н. Алпысбай скончались на месте. За образцовое исполнение служебного и воинского долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, полицейский группы патрульной полиции ОВД Темирского района старший сержант полиции Айдос Буранбаев был награжден орденом «Айбын» ІІІ степени посмертно.

И.о. начальника ДП области Канат Алиев встретился с его семьей, пожелав супруге крепкого здоровья и благополучия. Супруга погибшего полицейского Бибигуль Тукбаева, едва сдерживая слезы, вспоминала о счастливых моментах жизни с мужем. Она поблагодарила руководство департамента полиции, выразив слова признательности за внимание и память об погибшем супруге, за оказанную постоянную поддержку и посильную помощь.

Для поддержки семей сотрудников полиции, погибших при исполнении служебного долга, в ДП Актюбинской области был создан фонд, который оказывает им материальную помощь.