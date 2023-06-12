Актюбинские госслужащие перечислят однодневный заработок для помощи пострадавшим от пожаров в области Абай

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов, акимы районов и руководители государственных органов почтили память погибших в области Абай лесников минутой молчания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Каждый из них герой, пожертвовавший своей жизнью ради других. Мы не должны оставаться в стороне. Предлагаю перечислить однодневный заработок для помощи пострадавшим от лесных пожаров. Также нам необходимо принять меры по предотвращению подобных чрезвычайных ситуаций», - подчеркнул Ералы Тугжанов на аппаратном совещании.

По поручению акима будет проведена инвентаризация всех сил и средств пожарно-спасательных подразделений.

По данным департамента по ЧС, в области имеется 97 единиц вспомогательной, 16 единиц специальной и 81 единица пожарной техники, 5 пожарных поездов, 320 добровольных противопожарных формирований с численностью 2 203 человека, 8 лесных хозяйств.

Добровольные пожарные обеспечены 713 единицами приспособленной техники.

На территории региона функционирует 41 пожарный пост, обеспечивающий противопожарную защиту 146 населенных пунктов с населением более 78 тыс. человек. На вооружении постов имеется 25 единиц пожарной и 16 единиц приспособленной техники.

В целях отработки навыков по сбору, выезду и тушению пожаров добровольными противопожарными формированиями во взаимодействии с другими службами 10 июня с участием подразделений Мартукского, Хромтауского и Каргалинского районов проведено пожарно-тактическое учение.

Поэтапно реализуется план мероприятий развития лесного хозяйства Актюбинской области на 2021-2023 гг., предусматривающий строительство 7 лесных пожарных станций для размещения сил и средств противопожарной службы в целях предотвращения лесных пожаров и их своевременной ликвидации.