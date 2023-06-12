РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:36, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    Актюбинские госслужащие перечислят однодневный заработок для помощи пострадавшим от пожаров в области Абай

    None
    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов, акимы районов и руководители государственных органов почтили память погибших в области Абай лесников минутой молчания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    «Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Каждый из них герой, пожертвовавший своей жизнью ради других. Мы не должны оставаться в стороне. Предлагаю перечислить однодневный заработок для помощи пострадавшим от лесных пожаров. Также нам необходимо принять меры по предотвращению подобных чрезвычайных ситуаций», - подчеркнул Ералы Тугжанов на аппаратном совещании.

    По поручению акима будет проведена инвентаризация всех сил и средств пожарно-спасательных подразделений.

    По данным департамента по ЧС, в области имеется 97 единиц вспомогательной, 16 единиц специальной и 81 единица пожарной техники, 5 пожарных поездов, 320 добровольных противопожарных формирований с численностью 2 203 человека, 8 лесных хозяйств.

    Добровольные пожарные обеспечены 713 единицами приспособленной техники.

    На территории региона функционирует 41 пожарный пост, обеспечивающий противопожарную защиту 146 населенных пунктов с населением более 78 тыс. человек. На вооружении постов имеется 25 единиц пожарной и 16 единиц приспособленной техники.

    В целях отработки навыков по сбору, выезду и тушению пожаров добровольными противопожарными формированиями во взаимодействии с другими службами 10 июня с участием подразделений Мартукского, Хромтауского и Каргалинского районов проведено пожарно-тактическое учение.

    Поэтапно реализуется план мероприятий развития лесного хозяйства Актюбинской области на 2021-2023 гг., предусматривающий строительство 7 лесных пожарных станций для размещения сил и средств противопожарной службы в целях предотвращения лесных пожаров и их своевременной ликвидации.


    Теги:
    Пожар Абайская область Актюбинская область Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!