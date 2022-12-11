Актюбинские этнокультурные объединения получили премии акима области

11 Декабря 2022, 14:33

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана Актюбинской области прошло в Доме дружбы. На мероприятии были подведены итоги исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, рассмотрены вопросы обеспечения межэтнического согласия в регионе, деятельность общественных структур АНК , передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области Ералы Тугжанов особо подчеркнул роль Ассамблеи народа Казахстана в реализации государственной национальной политики, обеспечении общественно-политической стабильности.

«Нам необходимо принять меры по повышению эффективности деятельности Ассамблеи, как института общественного развития уже в новых условиях и быть готовыми дать отпор любому вызову, который может нанести ущерб модели межэтнического согласия. Руководители этнокультурных объединений, наши общественные институты – это Советы общественного согласия, советы матерей, молодежные объединения, должны стать мостом между народом и государственными органами. Наша с вами задача - продвигать политику «Слышащего государства», общественного контроля. Глава государства, председатель Ассамблеи Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на том, что особое внимание мы должны уделить укреплению гражданской идентичности страны и воспитанию духа патриотизма. При этом наш главный принцип – «Единство в многообразии» остается неизменным», - отметил Ералы Тугжанов.

При обсуждении планов на 2023 год аким области, председатель областного АНК Ералы Тугжанов призвал членов организации быть нацеленными на решение насущных социальных проблем общества.

«Наша общая задача - решение актуальных социальных проблем, реализация инициатив по повышению благосостояния населения. Я побывал во многих странах, и точно знаю, что наша модель межэтнического и межконфессионального согласия признана международным сообществом как наиболее эффективная. Все наши усилия должны быть направлены на ее сохранение», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

Перед членами Ассамблеи и ее структурными подразделениями была поставлена задача активизировать работу по всем направлениям, а также по активному участию в изучении и продвижении государственного языка, как языка межнационального общения и консолидирующего фактора.

В завершении состоялось вручение членам областной АНК общественной золотой медали АНК «Бірлік», нагрудного знака «Жомарт жан», почетных грамот и благодарственных писем за вклад в укрепление единства страны, сохранение мира и согласия, развитие духовной культуры в РК.

Благодарственными письмами и денежными премиями акима области были награждены все 16 этнокультурных объединений региона.