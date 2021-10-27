Актюбинские археологи ведут поиски расположения медресе Досжан хазрета

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинские археологи проводят исследования комплекса Досжан хазрета в Темирском районе области. Ученые также находятся в поисках расположения древнего медресе, здание которого не сохранилось, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мемориальный комплекс видного религиозного деятеля, жившего в 1815-1896 годах, находится у поселка Шубаркудук Темирского района. В прошлом году за счет спонсорских средств были начаты масштабные восстановительные работы на месте захоронения Досжана Кашакулы со строительством мавзолея, гостевого дома и хозяйственно-бытовых объектов. Остатки полуразрушенной мечети Досжана хазрета законсервированы.



«В сентябре текущего года археологическим отрядом Актюбинского областного историко-краеведческого музея начаты исследования комплекса Досжан хазрета. Памятник в соответствии со статьей 27 Закона РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», статьей Закона РК «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» включен в государственный список памятников истории и культуры местного значения Актюбинской области», - говорит археолог научный руководитель экспедиции Аслан Мамедов.

По словам А.Мамедова, мемориальный комплекс включал в себя мечеть, медресе, хозяйственно-жилые постройки, мавзолей, колодец и некрополь.

«В комплексе ведутся работы по консервации мечети путем сооружения над ней новой постройки. Исследования на памятнике проводились в соответствии с приказом министра культуры и спорта РК «Об утверждении Правил и условий осуществления археологических работ». Работы осуществлялись на основании государственной лицензии с участием сотрудников Актюбинского областного историко-краеведческого музея и студентов Актюбинского университета имени К. Жубанова», - говорит А.Мамедов.

По словам археолога, также ведутся поиски места расположения медресе Досжан хазрета.

«Опрос местных жителей не позволяет с уверенностью определить местоположение медресе. Среди жителей села Шубаркудук сохранилась легенда, согласно которой Досжан хазрет обучал большое количество детей. Это утверждение позволяет сделать вывод о том, что П-образное сооружение, окаймляющее мечеть с северной стороны, представляет собой учебные и производственные постройки. Перед археологическим отрядом областного музея поставлена задача исследовать здание, расположенное в юго-восточной части П-образного сооружения», - говорит А.Мамедов.

Из-за погодных условий, как отметили в управлении культуры, на сегодняшний день работы на комплексе приостановлены, исследования планируется продолжить в следующем году.

Досжан хазрет (1815-1896 г.ж.) был одним из крупных религиозных деятелей Актюбинского края, активный проповедник ислама. Досжан Кашакулы из рода табын, подрода коныр, получивший статус хазрета. Среди народа до сих пор сохранился память о нем как о верующем человеке и просветителе. Он способствовал строительству многочисленных мечетей, под его прямым руководством была построена мечеть Кайнар в Донызтау, мечеть Ишан ата в долине реки Уил. Досжан ишан вместе с Нурфайыс ишаном и Жумагали ишаном (по некоторым сведениям вместе с группой Кунанбая в 1874 году) побывал в паломничестве в Мекке. Досжан знал наизусть Коран, Муктасар и в 17 лет вернулся из Мекки с чином хазрета. Досжан трижды был в Мекке. Познакомившись с Кунанбаем (отец поэта и просветителя Абая), они вместе построили гостиницу, которая была собственностью Досжана.

Слова о жизнедеятельности Досжан хазрета можно прочесть в сборнике стихов «Қазағым» Абубакира Кердери. В книге «Досжан хазірет» Сабита Салкынулы говорится о том, что Досжан изучал азы ислама, получил благословение у шейха Олдана и разрешительное письмо «иршад» на обучение детей. Исследователь Марат Кабижанулы указывает, что до 14-15 лет Досжан обучался грамоте в своего отца Кашака, который был муллой, затем он окончил медресе «Хусаиния» в Оренбурге, три года преподавал там, а затем вернулся в Уил, где обучал детей.

Досжан хазрет был похоронен при мечети. Здесь же находятся могилы его родственников.



