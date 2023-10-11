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    19:32, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Актюбинская ТЭЦ готова к отопительному сезону

    Актюбинская ТЭЦ
    Фото: акимат Актюбинской области.

    Аким Актюбинской области Асхат Шахаров ознакомился с деятельностью АО «Актобе ТЭЦ» и готовностью предприятия к отопительному сезону. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

    По словам руководителя АО «Актобе ТЭЦ» Бактияра Избасарова, в настоящее время подготовительные работы полностью завершены, ТЭЦ работает в штатном режиме. Мощность газотурбинных установок составляет 57 мегаватт.

    Инвестиционная программа «Актобе ТЭЦ» до 2027 года составляет 22,5 млрд тенге. Средства будут направлены на обновление оборудования и улучшение экологических показателей.

    Аким области поручил уполномоченным госорганам держать на постоянном контроле работу станции и состояния оборудования. Главная задача – обеспечить бесперебойную подачу тепла жителям Актобе в отопительный период.

    Теги:
    Отопительный сезон ТЭЦ Актобе ЖКХ Актюбинская область
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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