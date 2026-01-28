Актюбинская область может стать центром переработки хрома с инвестициями на $500 млн

Инициатива реализуется в рамках механизма «заказ на инвестиции» по запросу акимата Актюбинской области.

На основе системного анализа приоритетных отраслевых ниш региона определена хромовая и химико-металлургическая промышленность с учётом ресурсного потенциала области и возможностей формирования полноценного промышленного кластера.

Фото: «KAZAKH INVEST»

KAZAKH INVEST проведены переговоры с ведущими международными компаниями, в результате которых был организован визит казахстанской делегации на производственные площадки крупнейшего игрока на мировом рынке переработки хрома – компании «Sichuan YinHe Chemical Co. Ltd.».

Фото: «KAZAKH INVEST»

По итогам мероприятия стороны подтвердили взаимную заинтересованность в реализации инвестиционного проекта и подписали соответствующее соглашение.

Будет создан производственный комплекс мощностью до 200 тысяч тонн продукции в год с применением передовых экологических и безотходных технологий.

Фото: «KAZAKH INVEST»

Прогнозируется ежегодный выпуск продукции стоимостью 1 млрд долларов США, а стоимость отдельных видов продуктов может достигать 300 тыс. долларов США за тонну.

Объем инвестиций составит порядка 500 млн долларов США с потенциалом создания более 600 рабочих мест.