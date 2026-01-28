Актюбинская область может стать центром переработки хрома с инвестициями на $500 млн
В Актюбинской области планируется реализация проекта по глубокой переработке хрома, в рамках которого сырье будет перерабатываться в удобрения, химикаты, металлургические компоненты и биологически активные добавки, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу национальной компании «KAZAKH INVEST».
Инициатива реализуется в рамках механизма «заказ на инвестиции» по запросу акимата Актюбинской области.
На основе системного анализа приоритетных отраслевых ниш региона определена хромовая и химико-металлургическая промышленность с учётом ресурсного потенциала области и возможностей формирования полноценного промышленного кластера.
KAZAKH INVEST проведены переговоры с ведущими международными компаниями, в результате которых был организован визит казахстанской делегации на производственные площадки крупнейшего игрока на мировом рынке переработки хрома – компании «Sichuan YinHe Chemical Co. Ltd.».
По итогам мероприятия стороны подтвердили взаимную заинтересованность в реализации инвестиционного проекта и подписали соответствующее соглашение.
Будет создан производственный комплекс мощностью до 200 тысяч тонн продукции в год с применением передовых экологических и безотходных технологий.
Прогнозируется ежегодный выпуск продукции стоимостью 1 млрд долларов США, а стоимость отдельных видов продуктов может достигать 300 тыс. долларов США за тонну.
Объем инвестиций составит порядка 500 млн долларов США с потенциалом создания более 600 рабочих мест.