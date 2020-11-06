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Актюбинская область лидирует в сфере жилищного строительства

6 Ноября 2020 14:07
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Актюбинская область лидирует в сфере жилищного строительства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Актюбинская область сохраняет лидерство по жилищному строительству. Об этом заявил глава региона Ондасын Уразалин на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Регион по-прежнему сохраняет лидерство по жилищному строительству: уже введено в эксплуатацию 558 тысяч кв м жилья. До конца текущего года будет сдан 1 млн кв м жилья», - сообщил Ондасын Уразалин.

Из 7 200 квартир 1084 получат многодетные и малообеспеченные семьи, не имеющие собственного жилья.

Ранее О. Уразалин сообщил, что в регионе реализуется 26 крупных инвестпроектов стоимостью 140,2 млрд тенге, с созданием более 1 200 рабочих мест. 7 проектов на сумму 54,5 млрд тенге уже введены в эксплуатацию. В их числе строительство ветровой электростанции «Бадамша-1» ТОО «ARM wind», завода по производству стройматериалов и силикатного кирпича АО «Коктас-Актобе».


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#Актюбинская область   #Строительство   #Жилье   #Регионы  
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Автор:

Серик Сабеков

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