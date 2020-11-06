Актюбинская область лидирует в сфере жилищного строительства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Актюбинская область сохраняет лидерство по жилищному строительству. Об этом заявил глава региона Ондасын Уразалин на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Регион по-прежнему сохраняет лидерство по жилищному строительству: уже введено в эксплуатацию 558 тысяч кв м жилья. До конца текущего года будет сдан 1 млн кв м жилья», - сообщил Ондасын Уразалин.

Из 7 200 квартир 1084 получат многодетные и малообеспеченные семьи, не имеющие собственного жилья.

Ранее О. Уразалин сообщил, что в регионе реализуется 26 крупных инвестпроектов стоимостью 140,2 млрд тенге, с созданием более 1 200 рабочих мест. 7 проектов на сумму 54,5 млрд тенге уже введены в эксплуатацию. В их числе строительство ветровой электростанции «Бадамша-1» ТОО «ARM wind», завода по производству стройматериалов и силикатного кирпича АО «Коктас-Актобе».