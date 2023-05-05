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Актюбинец заработал 25 млн тенге за год на выращивании арбузов

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Мая 2023, 21:47
Актюбинец заработал 25 млн тенге за год на выращивании арбузов Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 36-летний житель села Шубаркудук Темирского района Актюбинской области Жанибек Елтезеров вот уже три года занимается садоводством. У него два высших образования, ранее работал железнодорожником. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

«Начинал с картофеля. После увеличил посевную площадь, посадил арбузы на восьми гектарах. Прибыль есть. В прошлом году я вложил 10 млн тенге, а заработал только на арбузах 25 млн тенге. Выращиваю и овощи. Если работать, ты обязательно получишь то, к чему стремишься», - уверен Жанибек Елтезеров.

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Отец пятерых детей в этом году намерен увеличить посевные площади в три раза. Кроме того, он планирует участвовать в проекте «Ауыл аманаты» для строительства теплицы, которая поможет раньше начинать посевные работы.

В ходе недавней рабочей поездки в Темирский район аким области Ералы Тугжанов поддержал просьбу Жанибека Елтезерова об оказании содействия в реализации продукции. Земледельцу будет безвозмездно предоставлено торговое место на коммунальном рынке в областном центре.

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Бизнес   Актюбинская область   Сельское хозяйство  
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