Актюбинцы возвращаются в села благодаря проекту «Ауыл аманаты»

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинцы возвращаются в родные села для открытия собственного дела по проекту «Ауыл аманаты», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Один из потенциальных участников проекта «Ауыл аманаты» - житель села Тасоткел Хромтауского района Корганбек Каирбаев. Мужчина вернулся из Актобе в родное село всего четыре месяца назад, создал здесь сельскохозяйственный кооператив по производству яиц и мяса птицы.

«Хочу открыть птицефабрику, но без поддержки государства не справлюсь. Надеюсь через «Ауыл аманаты» взять 5 тысяч кур. Я подсчитал, что если будет фабрика, сможем создать около 30 рабочих мест», - сообщил в беседе с акимом области Корганбек Каирбаев.

С ним во время рабочей поездки в Хромтауский район встретился аким Актюбинской области Ералы Тугжанов, который заявил, что инициатива будет поддержана.

«Всем, кто вернулся в села благодаря «Ауыл аманаты», будет оказана всесторонняя поддержка. Каждый получит возможность уверенно встать на ноги и обеспечивать семью», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

По словам акима района Азамата Бекета, на сегодня одобрено 79 проектов, большая часть которых направлена на развитие птицеводства. Большим спросом пользуется товарное кредитование. На сегодня крестьянские хозяйства района передали 17 хромтауским семьям 340 голов крупного и мелкого рогатого скота, лошадей.

В данном направлении проекта «Ауыл аманаты» активно участвует крестьянское хозяйство «Данияр» села Дон. Одно из образцовых хозяйств района активно занимается животноводством и растениеводством. В текущем году здесь планируют засеять 3500 га зерновых. Благодаря сохранению технологий производства, обновлению семенного фонда и спецтехники, в том числе в рамках мер государственной поддержки сельского хозяйства, КХ получает хороший урожай. Также в хозяйстве есть 6 тысяч голов мелкого рогатого скота.

КХ выдало трем семьям по 50 голов мелкого рогатого скота на безвозвратной основе.

Глава хозяйства Серик Уразымбетов рассказал, что для сотрудников действует мотивационная программа. По итогам уборки урожая механизаторы, показавшие лучшие результаты, получают премии в размере 2-3 млн тенге.

«С текущего года мы намерены выделять животноводам, достигшим отличные результаты, по 100 голов МРС. Я думаю, что это отличный стимул», - сказал Серик Уразымбетов.

Ранее сообщалось, что в рамках реализации проекта «Ауыл - Ел бесігі» на 2023 год запланировано 290 проектов в 140 приграничных селах.