Актюбинцы могут отправить предложения по улучшению качества дорог в акимат города

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня на совещании в городском акимате были обсуждены предложения и вопросы по реконструкции и ремонту автодорог областного центра. Кроме того, каждый житель города может принять активное участие в процессе, прислав свои пожелания и предложения на сайт акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В общественном обсуждении приняли участие депутаты маслихата, члены Общественного совета, представители СМИ, общественные активисты, блогеры.

В целях снижения заторов на дорожных путепроводах акиматом города Актобе планируются строительство дорожных развязок, правых поворотов на кольцевой дороге, путепроводов, мостов, ремонт уличных дорог. Схемы проектов будут размещены на сайте акимата города www.akt.gov.kz, также на официальной странице в Instagram @aqtobe_akimat.

С целью установления обратной связи жители могут оставить отзывы и пожелания.

«Мы намерены улучшить работу по развитию города, привлекая к этому процессу всех актюбинцев. При реализации проектов, связанных со строительством, ремонтом городских дорог, обязательно будут учитываться мнениt населения, общественных активистов, представителей СМИ, отзывы которых мы будем получать через социальные сети», — сказал аким города Мавр Абдуллин.

Общая протяженность автомобильных дорог на территории города Актобе-651 км. Из них 300 км имеют асфальтобетонное покрытие. В 2019 году на 18 проектов было выделено 4,2 млрд тенге, до конца года будет отремонтировано 33 км дорог. На сегодняшний день по ремонту автомобильных дорог готово 40 проектно-сметных документаций. При полной реализации этих проектов в ближайшие годы будет асфальтировано 80% дорог Актобе.







