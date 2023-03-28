Актуализировать реестр новых технологий в автодорожной отрасли планируют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Показатели доли дорог в нормативном состоянии ниже среднего находится в трех регионах Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Комитета автомобильных дорог, на сегодня показатели доли дорог в нормативном состоянии ниже среднего в трех регионах: в ЗКО (46%), Актюбинской (72%) и Атырауской (72%) областях.

Для улучшения качества автомобильных дорог планируется внедрение принципов ФИДИК (Международной федерации инженеров-консультантов, прим. ред.), которые позволят оптимизировать этапы реализации проектов.

По правилам ФИДИК заключаются типовые договора, упрощены взаимодействия специалистов, устанавливаются действия и ответственность каждого участника, применяется эскалация в случае удорожания проекта.

«Предусматривается внедрение ЕРСМ-контрактов, при котором подрядчик сам разрабатывает проект и берет на себя все риски по удорожанию. Это позволит повысить качество используемых материалов и дисциплину подрядных организаций с соблюдением технологии строительства на всех автодорожных проектах страны», - пояснил на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Амангельды Беков.

Также правила ФИДИК предусматривают совершенствование нормативно-технической базы отрасли, где действующие нормативы будут оптимизированы и актуализированы до основных ГОСТов и стандартов. Таким образом, будет актуализирован реестр новых апробированных и испытанных материалов и технологий.