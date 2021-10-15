Актуальным становится вопрос перехода к низкоуглеродной экономике - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос касательно сферы экологии на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Стабильность наших стран подвергается не только классическим угрозам, но и рискам природного и техногенного характера. Казахстан призывает к сотрудничеству в продвижении решения вопросов экологии и охраны окружающей среды. По данным Всемирной метеорологической организации, сейчас лишь половина процентов в области водных ресурсов на планете пригодны для использования в качестве пресной воды. При этом в прошлом году 2 млрд людей имели трудности с доступом к безопасной питьевой воде. Все это говорит о необходимости принятия конкретных шагов для решения имеющихся проблем в использовании водных ресурсов, трансграничных рек на пространстве СНГ», - заявил во время заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, как отметил Президент, в условиях борьбы с глобальным потеплением актуальным становится вопрос перехода к низкоуглеродной экономике.

«Для этого странам Содружества предстоит пройти через сложную трансформацию технологического и экономического уклада. Казахстан уже объявил о своем намерении перейти к углеродной нейтральности к 2060 году. Считаю, что к данным вопросам следует подойти максимально прагматично, рационально с учетом специфики наших экономик. Поэтому желательно выработать общеконцептуальные подходы в рамках СНГ», - считает Глава государства Касым-Жомарт Токаев.