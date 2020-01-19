Актуальные вопросы ОСМС обсудил Елжан Биртанов с блогерами и журналистами в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О повышении зарплаты врачей и об ОСМС высказался министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на встрече с блогерами и журналистами в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он провел встречу с блогерами и журналистами в Алматы в Казахском национальном медицинском университете имени С. Асфендиярова.

По его словам, системой ОСМС сегодня охвачено 83% населения. Договоры со всеми поставщиками медуслуг подписаны. Две тысячи поставщиков медуслуг зарегистрировались в фонде из них 60% — частные.

Также Е. Биртанов сообщил, что сейчас с поставщиками услуг подписываются допсоглашения о повышении зарплат сотрудников.

«Мы знаем, очень критичные настроения в самой медицинской среде, многие медики недовольны, и зарплата - это не самое основное. В каждой клинике есть врачи, которые выполняют разные объёмы. Они не могут и не должны одинаковую зарплату получать. Мы дали возможность самим главврачам ставить зарплаты. Во всем мире это контролируют профсоюзы. Мы бы хотели, чтобы сами медики контролировали. Я призываю вас участвовать в общественных советах в клиниках, в управлении этими объектами. Контролировать каждую больницу должны непосредственно на местах и акционеры, и сама общественность... Это было бы стимулом для главных врачей, руководителей более эффективно работать», — заметил Е. Биртанов.

Министр добавил, что благодаря ОСМС в Казахстане будут увеличиваться зарплаты врачей за счет влияния рынка труда.

«У нас зарплату устанавливает рынок. Есть глобальный рынок кадров, дефицит медиков есть везде, в России, Европе, США, это серьезный вызов для нас. К чему это я говорю? К тому, что вот есть нормативы ОЭСР — в 2,5 раза зарплата врача выше средней по экономике... По нашим расчетам это порядка 500-550 тыс. тенге. Средняя зарплата сейчас — 240 тыс. тенге. Самая частая будет, возможно, около 160 тыс. тенге, потому что есть молодые врачи без стажа», — сказал министр.

Помимо этого, он отметил, что за счет роста финансирования в системе ОСМС расширен перечень услуг, лекарств, снизились очереди, повысилась доступность высокотехнологичных услуг, расширен объем реабилитационных услуг. Это позволяет снизить количество повторных обращений.

Напомним, глава Минздрава ранее сообщил, что благодаря реализации мероприятий по социальной помощи в текущем году с 1 июня зарплата медицинских работников выросла до 30%.

Ранее сообщалось, что в рамках ОСМС вся медицинская помощь в Казахстане будет оказываться по двум пакетам.