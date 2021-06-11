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    15:22, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Актуальные вопросы бизнеса рассмотрели в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Трудности подключения новых предприятий к природному газу, подведение инфраструктуры к индустриальным зонам, а также другие проблемные вопросы туркестанских предпринимателей обсудили на заседании Проектного офиса в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    Во встрече приняли участие руководитель областного управления предпринимательства и торговли Нурбахыт Иманкулов, директор региональной Палаты предпринимателей Тимур Накипбеков, представители соответствующих управлений, руководители банков второго уровня и микрофинансовых организаций, акимы районов и городов.

    Бизнесмены рассказали о проблемах с обеспечением голубым топливом. Участники встречи провели детальный анализ для оптимального решения данной проблемы. Также предприниматели отметили высокую стоимость тарифов на электроэнергию. В результате были озвучены и рассмотрены ряд предложений.

    Глава Палаты предпринимателей Туркестанской области отметил, что в целях ознакомления предпринимателей с программой льготного кредитования проектов в рамках «экономики простых вещей» функционирует специальный Call-center. На сегодняшний день более 400 из 3 тыс. предпринимателей выразили заинтересованность принять участие в программе.

    В Туркестанской области по программе «Экономика простых вещей» профинансировано 296 проектов на общую сумму 32,7 млрд. тенге, а также одобрено 14 проектов на сумму 8,6 млрд. тенге, на рассмотрении еще 7 проектов. Всего же в настоящее время на сопровождении Проектного офиса Туркестанской области находится 317 проект на сумму 42,4 млрд. тенге.


    Теги:
    Туркестанская область Бизнес Общество
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