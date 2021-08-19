Актуальные вопросы безопасности рассмотрела комиссия по ЧС в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством заместителя акима Восточно-Казахстанской области Ержана Нурбаева обсуждалась пожарная безопасность жилых домов к предстоящему отопительному периоду, эксплуатация аттракционов и предстоящие республиканские учения «Жер- 2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

По данным специалистов ДЧС ВКО с начала текущего года по области зарегистрировано 950 пожаров, 582 из них в жилом секторе, количество погибших составило 33 человека. От отравления угарным газом пострадало 56 человек.

Среди причин произошедших пожаров наиболее распространенными являются: неосторожное обращение с огнем (249 пожаров), нарушение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей (160 пожаров), нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования (81 пожар).

Острой проблемой отопительного периода является гибель и травмирование граждан от отравления угарным газом. Чаще всего несчастные случаи происходили в ночное время суток, либо под утро, когда люди находились в состоянии сна.

С июля 2021 года начата подготовительная работа к отопительному сезону. Всего на территории области зарегистировано 238 110 жилых домов. Основной акцент работы направлен на предупреждение и снижение рисков возникновения пожаров, гибели людей. Особое и пристальное внимание спасателей будет уделено 8172 социально уязвимым семьям. В рамках заключенного меморандума между ДЧС ВКО и ТОО «Казцинк» в сентябре текущего года ТОО «Казцинк» запланирована передача ДЧС ВКО очередной партии датчиков угарного газа в количестве 1500 штук, которые будут распространены по 19 городам и районам области.

Второй темой заседания стало обеспечение безопасности аттракционов. Специалисты Департамента комитета промышленной безопасности отметили, что согласно законодательству постановка на учет, техническое освидетельствование, контроль за эксплуатацией аттракционов и получение разрешений на установку возложены на местные иполнительные органы. Индивидуальный предприниматель несет ответственность за исправное состояние и укомлектованность, обучение персонала и отвечает за несоблюдение норм и правил Национального стандарта (СТ РК 3359-2019).

Допуск аттракциона к эксплуатации осуществляется на основании результатов технического освидетельствования, оценки соответствия организации надзора и эксплуатации аттракциона требованиям настоящего стандарта и результатов осмотра аттракциона.

Заключительным вопросом стала готовность Государственной системы гражданской защиты к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении разрушительного землетрясения.

В период с 21 по 22 сентября 2021 года запланировано проведение Международного командно-штабного учения «Жер-2021». Создана оперативная группа под руководством заместителя акима области, в составе представителей Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, Управления по мобилизационной подготовке ВКО, областных служб гражданской защиты, которые совершат марш колонной техникой в район проведения учения «Скальный город-Астана».







