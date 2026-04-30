Акцию «Народный юрист» провели в Костанайской области

Акция была организована прокуратурой совместно с акиматом и Департаментом юстиции. Как отметил прокурор города Костаная Ермек Шуакпаев, главная задача таких акций — реальная помощь людям через прямой диалог с государственными органами.

— Особенность акции в открытости. Если вопрос требует дополнительного рассмотрения, он принимается в работу и сопровождается до решения. Это системная работа, а не разовое мероприятие, — подчеркнул он.

В акции приняли участие представители юридического сообщества — адвокаты, нотариусы, частные судебные исполнители и консультанты. Жители могли бесплатно получить помощь по вопросам алиментов, жилья, социальных выплат и трудовых споров.

Особое внимание в ходе акции уделено гарантированной юридической помощи. Руководитель департамента юстиции Костанайской области Алия Аманжулова отметила, что к консультированию привлечено все юридическое сообщество — адвокаты, нотариусы, частные судебные исполнители и юрисконсульты.

Фото: пресс-служба прокуратуры Костанайской области

— Граждане могут получить помощь абсолютно бесплатно. Эти услуги оплачиваются государством в рамках гарантированной юридической помощи. В 2025 году на эти цели предусмотрено около 169 миллионов тенге, в текущем — порядка 150 миллионов, — сообщила она.

По словам Аманжуловой, спрос на такие консультации стабильно высокий.

— В прошлом году помощь получили более 16 тысяч жителей области. Только за первый квартал этого года — уже свыше 3,6 тысячи человек. Чаще всего обращаются по вопросам алиментов, жилья, социальных выплат и пособий, — отметила она.

Спикер добавила, что часть обращений требует дополнительной проработки.

— Мы фиксируем такие вопросы, связываемся с гражданами и доводим их до логического завершения, — пояснила руководитель департамента.

По ее словам, мероприятие такого плана проводится дважды в год на республиканском уровне, при этом в регионе дополнительные встречи организуются чаще — с учетом потребностей населения.

В этом году акция охватила все города и районы области. В Костанае основной площадкой стал Дом культуры «Текстильщик», где консультации прошли в очном формате. В надзорном органе подчеркнули, что такие инициативы направлены на повышение правовой грамотности и доступности юридической помощи для населения.