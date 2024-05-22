Акция «Таза Қазақстан» продолжается в Акмолинской области

Более двух тысяч человек - жители города и района, работники всех организаций и предприятий города - приняли участие в экологической акции «Таза Қазақстан» в городе Атбасар Акмолинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Управление внутренней политики города.

Фото: Управление внутренней политики города Атбасар

После паводка особенно хочется привести город и села района в порядок, навести весеннюю чистоту на улицах, благоустроить парки и скверы. Чтобы вновь увидеть город чистым, чтобы он стал лучше, чем раньше.

Фото: Управление внутренней политики города Атбасар

На центральной площади участников акции приветствовал аким Атбасарского района Аманбек Калжанов.

— В стране при поддержке Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева с 6 апреля по 11 мая прошла республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан». Данная акция все еще находит свое продолжение. Масштабная экологическая акция длилась пять недель, каждая из которых посвящена определенной тематике. Первая неделя, которая проводилась до 13 апреля «Таза өлке» — уборка прилегающих территорий и дворов. Неделя до 20 апреля под названием «Киелі мекен» была посвящена работам по благоустройству территории историко-культурных памятников. До 27 апреля неделя по теме «Жасыл аймақ» ознаменована посадкой саженцев деревьев, побелкой насаждений. В Атбасарском районе высажено всего 1613 саженцев. Период до 4 мая — «Өнегелі ұрпақ» — посвящен уборке и благоустройству дворов ветеранов и территорий домов престарелых. В последнюю, пятую неделю, под названием «Мөлдір бұлақ» проводилась работа по очистке водоемов и прибрежные территории. Всех жителей Атбасара призываю присоединиться к республиканской акции «Таза Қазақстан». Давайте объединимся и сделаем наш город чище! — сказал глава района.

В рамках акции определены локации для благоустройства — это общегородской пляж, улицы города — ул. Есенберлина, Ауэзова, Агыбай батыра и другие. Также на центральной площади города произведена посадка саженцев розы канадской и декоративного кустарника.

Фото: Управление внутренней политики города Атбасар

По информации акимата района, в экологической акции приняли участие жители района, представители коллективов Атбасарского электровозоремонтного завода, коммунального предприятия «Атбасар су», вагоноремонтного предприятия «Аждар и К», государственных учреждений района, учреждений образования и здравоохранения, коммунальные службы. Всего более двух тысяч человек.

Фото: Управление внутренней политики города Атбасар

Всего по району вывезено 365 тонн мусора и отходов.

К слову, с большим энтузиазмом отнеслись к акции коллектив и студенты Атбасарского аграрно-индустриального колледжа, активисты молодежного ресурсного центра, волонтеры.