11:06, 27 Май 2025 | GMT +5
Акция «Народный юрист» пройдет в Казахстане
30 мая во всех крупных городах Казахстана стартует общереспубликанская акция «Народный юрист», передает агентство Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РК, цель акции – повышение правовой грамотности населения и оказание бесплатной юридической помощи. Любой гражданин может прийти и получить бесплатно необходимую консультацию у лучших представителей юридической общественности страны. Среди них – известные адвокаты, нотариусы, прокуроры, следователи, судебные исполнители, руководители госорганов и др.
Акция проводится при поддержке Правительства РК, организаторами выступают Министерство юстиции РК, Агентство РК по противодействию коррупции.
Информацию о местах проведения акции можно получить на сайте.