Акция «Народный юрист» пройдет в Казахстане

Как сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РК, цель акции – повышение правовой грамотности населения и оказание бесплатной юридической помощи. Любой гражданин может прийти и получить бесплатно необходимую консультацию у лучших представителей юридической общественности страны. Среди них – известные адвокаты, нотариусы, прокуроры, следователи, судебные исполнители, руководители госорганов и др.

Акция проводится при поддержке Правительства РК, организаторами выступают Министерство юстиции РК, Агентство РК по противодействию коррупции.

Информацию о местах проведения акции можно получить на сайте.