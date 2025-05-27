РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:06, 27 Май 2025 | GMT +5

    Акция «Народный юрист» пройдет в Казахстане

    30 мая во всех крупных городах Казахстана стартует общереспубликанская акция «Народный юрист», передает агентство Kazinform.

    юрист
    Фото: pixabay.com

    Как сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РК, цель акции – повышение правовой грамотности населения и оказание бесплатной юридической помощи. Любой гражданин может прийти и получить бесплатно необходимую консультацию у лучших представителей юридической общественности страны. Среди них – известные адвокаты, нотариусы, прокуроры, следователи, судебные исполнители, руководители госорганов и др.

    Акция проводится при поддержке Правительства РК, организаторами выступают Министерство юстиции РК, Агентство РК по противодействию коррупции.

    Информацию о местах проведения акции можно получить на сайте.

    Теги:
    Закон и порядок Минюст Общество Антикор
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
    Сейчас читают