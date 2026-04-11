Акция «Народный юрист»: бесплатную правовую помощь получили астанчане

Как отметил заместитель прокурора района «Есиль» Бауыржан Султанбеков, акция проводится в рамках реализации принципа «Закон и Порядок» и направлена на повышение доступности юридической помощи.

Основной ее целью является оказание бесплатной правовой помощи гражданам, разъяснение действующего законодательства, а также содействие в защите нарушенных прав.

— В рамках мероприятия жители района могут получить квалифицированные консультации по различным вопросам, включая социальную защиту, трудовые отношения, жилищные споры, предпринимательскую деятельность и иные правовые аспекты. Проведение подобных мероприятий способствует укреплению доверия граждан к государственным институтам, формированию правовой культуры и предупреждению правонарушений, — считает Бауыржан Султанбеков.

В мероприятии приняли участие сотрудники прокуратуры, представители государственных органов, а также иные специалисты в сфере права.

Вопросы, с которыми приходят жители, — самые разные: от социальных выплат до сложных жилищных споров.

Главный специалист управления занятости и социальной защиты Татьяна Блазунова рассказала, что чаще всего люди обращаются за разъяснениями по мерам государственной поддержки.

— Я консультирую по поводу жилищного пособия, компенсаций на твердое топливо, вопросам газификации, единовременным выплатам по праздничным датам, обучению детей с инвалидностью на дому. Также задают вопросы по социальной поддержке людям с низким доходом — это в основном пенсионеры, лица с инвалидностью обращаются. Сейчас еще актуальны вопросы санаторно-курортного обеспечения, в целом очень много социальных программ, — отметила Татьяна Блазунова.

Фото: Данира Искакова \ Kazinform

Для многих участников акция стала возможностью разобраться в непростых жизненных ситуациях. Так, многодетная мать Актолкын Абдишева специально приехала из Алматы, чтобы уточнить вопросы, связанные с получением жилья в Астане.

— Я многодетная мать, у меня девять детей. Мы хотим встать на очередь на жилье, приехали в Астану, чтобы узнать, смогут ли тут выдать быстрее. Нам объяснили условия, что у меня не должно быть жилья пять лет, и чтобы здесь была прописка три года, во всех городах так. Также тут были представители прокуратуры, я задала несколько вопросов, так как у моего мужа есть судимость, и куда бы он не хотел трудоустроиться, это всегда выходит, и нам с этим трудно, — поделилась женщина.

Немало вопросов было и к сотрудникам правоохранительных органов. Как отметил житель города Нурлан Карбаев, многие пришли за разъяснениями по юридическим и исполнительным вопросам.

— Я увидел информацию о мероприятии в соцсетях прокуратуры. Пришел узнать насчет судебных исполнителей. Многие сегодня обращаются в полицию, но попасть туда проблематично. В основном это юридические вопросы. Есть юристы, которые берут слишком много, а те, кто берут мало, — обманывают и не выполняют свою работу. А здесь получаешь бесплатную помощь. Мне объяснили, как обратиться в суд и написать жалобу, — рассказал он.

По словам начальника управления полиции района «Есиль» Марата Абирова, жители города также часто приходят с вопросами по деятельности ОСИ.

— Зачастую обращаются по поводу переизбрания председателей ОСИ, по судебным решениям, по финансовым вопросам. Жители жилых комплексов, допустим, подают жалобы на действующих председателей ОСИ по вопросам финансового характера. К примеру, подходил человек с жалобой на то, что прошлый председатель ОСИ завладел деньгами жителей, использовал их не по назначению, они его переизбрали в прошлом году и подали в суд, теперь у них идут судебные тяжбы. Он обращается в органы полиции, потому что они обратились с заявлением по факту растраты, но материал оставили без рассмотрения, так как не было экспертизы. Я объяснил, как должен проходить весь процесс, — рассказал Марат Абдиров.

При этом он добавил, что 80% обращений в органы внутренних дел связаны с кражами, мошенничеством и другими уголовными правонарушениями.

Проект «Народный юрист» стал востребованной и эффективной площадкой для повышения правовой грамотности и оказания правовой поддержки гражданам. С 2016 года акция проводится по всей республике, и в ее рамках гражданам бесплатно консультируют квалифицированные юристы и руководители госорганов.