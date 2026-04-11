    18:31, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Акция «Народный юрист»: бесплатную правовую помощь получили астанчане

    В Астана прошла акция «Народный юрист», направленная на оказание бесплатной правовой помощи и повышение правовой грамотности населения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Данира Искакова \ Kazinform

    Как отметил заместитель прокурора района «Есиль» Бауыржан Султанбеков, акция проводится в рамках реализации принципа «Закон и Порядок» и направлена на повышение доступности юридической помощи.

    Основной ее целью является оказание бесплатной правовой помощи гражданам, разъяснение действующего законодательства, а также содействие в защите нарушенных прав.

    — В рамках мероприятия жители района могут получить квалифицированные консультации по различным вопросам, включая социальную защиту, трудовые отношения, жилищные споры, предпринимательскую деятельность и иные правовые аспекты. Проведение подобных мероприятий способствует укреплению доверия граждан к государственным институтам, формированию правовой культуры и предупреждению правонарушений, — считает Бауыржан Султанбеков.

    В мероприятии приняли участие сотрудники прокуратуры, представители государственных органов, а также иные специалисты в сфере права.
    Вопросы, с которыми приходят жители, — самые разные: от социальных выплат до сложных жилищных споров.

    Главный специалист управления занятости и социальной защиты Татьяна Блазунова рассказала, что чаще всего люди обращаются за разъяснениями по мерам государственной поддержки.

    — Я консультирую по поводу жилищного пособия, компенсаций на твердое топливо, вопросам газификации, единовременным выплатам по праздничным датам, обучению детей с инвалидностью на дому. Также задают вопросы по социальной поддержке людям с низким доходом — это в основном пенсионеры, лица с инвалидностью обращаются. Сейчас еще актуальны вопросы санаторно-курортного обеспечения, в целом очень много социальных программ, — отметила Татьяна Блазунова.

    Фото: Данира Искакова \ Kazinform

    Для многих участников акция стала возможностью разобраться в непростых жизненных ситуациях. Так, многодетная мать Актолкын Абдишева специально приехала из Алматы, чтобы уточнить вопросы, связанные с получением жилья в Астане.

    — Я многодетная мать, у меня девять детей. Мы хотим встать на очередь на жилье, приехали в Астану, чтобы узнать, смогут ли тут выдать быстрее. Нам объяснили условия, что у меня не должно быть жилья пять лет, и чтобы здесь была прописка три года, во всех городах так. Также тут были представители прокуратуры, я задала несколько вопросов, так как у моего мужа есть судимость, и куда бы он не хотел трудоустроиться, это всегда выходит, и нам с этим трудно, — поделилась женщина. 

    Немало вопросов было и к сотрудникам правоохранительных органов. Как отметил житель города Нурлан Карбаев, многие пришли за разъяснениями по юридическим и исполнительным вопросам.

    — Я увидел информацию о мероприятии в соцсетях прокуратуры. Пришел узнать насчет судебных исполнителей. Многие сегодня обращаются в полицию, но попасть туда проблематично. В основном это юридические вопросы. Есть юристы, которые берут слишком много, а те, кто берут мало, — обманывают и не выполняют свою работу. А здесь получаешь бесплатную помощь. Мне объяснили, как обратиться в суд и написать жалобу, — рассказал он.

    По словам начальника управления полиции района «Есиль» Марата Абирова, жители города также часто приходят с вопросами по деятельности ОСИ.

    — Зачастую обращаются по поводу переизбрания председателей ОСИ, по судебным решениям, по финансовым вопросам. Жители жилых комплексов, допустим, подают жалобы на действующих председателей ОСИ по вопросам финансового характера. К примеру, подходил человек с жалобой на то, что прошлый председатель ОСИ завладел деньгами жителей, использовал их не по назначению, они его переизбрали в прошлом году и подали в суд, теперь у них идут судебные тяжбы. Он обращается в органы полиции, потому что они обратились с заявлением по факту растраты, но материал оставили без рассмотрения, так как не было экспертизы. Я объяснил, как должен проходить весь процесс, — рассказал Марат Абдиров.

    При этом он добавил, что 80% обращений в органы внутренних дел связаны с кражами, мошенничеством и другими уголовными правонарушениями.
    Проект «Народный юрист» стал востребованной и эффективной площадкой для повышения правовой грамотности и оказания правовой поддержки гражданам. С 2016 года акция проводится по всей республике, и в ее рамках гражданам бесплатно консультируют квалифицированные юристы и руководители госорганов.

    Данира Искакова
