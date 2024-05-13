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    11:35, 13 Май 2024 | GMT +6

    Акция гражданского неповиновения стартовала в центре Еревана

    Армения протесты
    Фото: Александр Патрин /  ТАСС

    По призыву главы Тавушской епархии ААЦ архиепископа Баграта Галстаняна акция гражданского неповиновения стартовала в центре Еревана. С 8 утра активисты сторонники движения «Тавуш во имя родины» перекрыли улицу Абовяна мусорными баками и уличными скамейками, передает агентство Kazinform со ссылкой на News.am.

    Накануне на митинге архиепископ призвал к «тотальным забастовкам, чтобы парализовать весь город и различные районы Армении, выражая несогласие с ложью и злом».

    Баграт Галстанянтакже отметил, что сам с утра посетит творческие союзы: Союз писателей, Союз художников, Национальную академию наук, Институт истории и др.

    - Архиепископ призвал желающих поддержать прийти, зарегистрироваться и приступить к волонтерской работе. В эти дни к нам присоединилось много людей. Я уверен, что когда наши планы станут конкретными в отношении процесса вотума недоверия и кандидата в премьер-министры, нас здесь будет несколько сотен тысяч, - сказал он.

    Теги:
    Армения Мировые новости
    Рабига Нурбай
    Автор
    Рабига Нурбай
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