По призыву главы Тавушской епархии ААЦ архиепископа Баграта Галстаняна акция гражданского неповиновения стартовала в центре Еревана. С 8 утра активисты сторонники движения «Тавуш во имя родины» перекрыли улицу Абовяна мусорными баками и уличными скамейками, передает агентство Kazinform со ссылкой на News.am.

Накануне на митинге архиепископ призвал к «тотальным забастовкам, чтобы парализовать весь город и различные районы Армении, выражая несогласие с ложью и злом».

Баграт Галстанянтакже отметил, что сам с утра посетит творческие союзы: Союз писателей, Союз художников, Национальную академию наук, Институт истории и др.