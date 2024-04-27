Акционеры и руководители Kaspi, Kazakhmys и KAZMinerals выделят до 60 млрд тенге на восстановление жилья в СКО – Канат Бозумбаев

Вице-премьер Канат Бозумбаев, председатель совета директоров ТОО Kazakhmys Holding Эдуард Огай, председатель совета директоров Kaspi.kz Вячеслав Ким, а также председатель правления ТОО «KAZ Minerals Management» Эльдар Мамедов посетили Северо-Казахстанскую область, ознакомились с ходом восстановительных работ и встретились с местными жителями. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

С начала паводков в области было затоплено 3898 домов. Серьезно пострадал дачный массив — 6597 дачных участков. По данным областного акимата, от 40% из подтопленного жилья может быть непригодно для дальнейшего проживания.

Оставшихся без крова временно разместили в общежитии. Им вице-премьер напомнил о мерах финансовой поддержки от государства. 3383 семьи уже получили единовременную выплату в размере 100 МРП. Дополнительно предусматривается выплата 600 млн тенге для более 1600 семей.

Также жителям региона сообщили о помощи со стороны трех крупных компаний KAZ Minerals, Kazakhmys Holding и Kaspi.kz, которые выделят до 60 млрд тенге для пострадавших от паводков в Казахстане, преимущественно для СКО.

— По поручению Главы государства я прибыл в ваш регион совместно с акционерами и руководством трех крупных компаний. Общая сумма в 60 млрд тенге пойдет на покупку квартир и возведение домов для пострадавших от паводка, — сказал вице-премьер на встрече с населением, поручив акимату области в двухнедельный срок провести оценку жилья и приступить к его восстановлению.

Фото: Правительство РК

— Такая ситуация в нашей стране впервые. Я увидел своими глазами — это настоящая беда. Безучастным никто остаться не должен. Здесь все равны. Мы вместе с Правительством постараемся сделать все возможное, — сказал председатель совета директоров Kaspi.kz Вячеслав Ким.

Строительство 100 однотипных домов уже началось в поселке Солнечное-2. Задействовано 10 подрядных организаций. Проект стартовал в рамках подписанного меморандума между акиматом области и Фондом «Қазақстан халқына». Здесь имеется необходимая инженерная инфраструктура и коммуникации, что позволит сдать жилье к середине лета.

Фото: Правительство РК

Далее Канат Бозумбаев провел совещание с участием министра промышленности и строительства Канатом Шарлапаевым и подрядчиками.

— Министру промышленности и строительства поручаю обеспечить регион необходимыми строительными материалами, осуществлять постоянный мониторинг цен на строительные материалы и не допускать их удорожания. Подрядчикам и акимату еще раз напоминаю, что за каждую копейку будет спрос. В процессе восстановления регионов задействованы правоохранительные органы и очень внимательно мониторят ситуацию. До холодов нам необходимо заселить всех пострадавших, — заключил вице-премьер.