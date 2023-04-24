Актриса Кристина Асмус поделилась фото запуска ракеты с Байконура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Российская актриса Кристина Асмус поделилась архивными фотографиями, сделанными 1,5 года назад на космодроме Байконур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эти фото сделаны на Байконуре 1,5 года назад. В день, когда мы провожали в космос отважных и талантливых Юлию Пересильд и Клима Шипенко. Мы стоим на фоне той самой ракеты, на которой буквально через два часа ребята отправятся туда, в неизведанное…», - написала Кристина Асмус в Instagram.

Она отметила, что фильм «Вызов» стал первым в истории человечества, снятым в космосе, и призналась, что тот день стал самым сильным впечатлением в жизни.

Ранее сообщалось, что байконурцы первыми посмотрели картину. Съемки фильма в космосе длились 12 дней, именно столько времени составляла космическая экспедиция киноэкипажа. Возвращались на Землю Шипенко и Пересильд вместе с космонавтом Олегом Новицким, игравшего космонавта, которому по сценарию кинодрамы, понадобилась срочная операция. Командир корабля, космонавт Антон Шкаплеров, тоже стал участником фильма, сыграв самого себя.