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Актоты Райымкулова: Туркестан - исторический и духовный центр тюркских народов
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта Актоты Райымкулова встретилась с работниками сферы культуры в Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Актоты Райымкулова рассказала о мерах, принимаемых министерством по реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог — основа стабильности и процветания Казахстана», повышении заработной платы работникам сферы культуры, развитии массового спорта, активизации туристской отрасли и о безвизовом въезде в Казахстан туристам из-за рубежа.
«Как человек, имеющий непосредственное отношение к сфере культуры, я понимаю, насколько мы ожидали решения вопроса о повышении заработной платы. Кроме того, прорабатывается вопрос социальных льгот. Министерством культуры и спорта разработаны и направлены в акиматы меморандумы, для выполнения которых будут утверждены отраслевые планы, включающие меры социальной поддержки, в том числе улучшение жилищных условий работников культуры и искусства», — сказала министр.
Также речь шла о проектах, реализуемых в Туркестанской области для дальнейшего развития туризма в стране.
«Туристическим регионом будущего станет Туркестанская область, Туркестан - исторический и духовный центр тюркских народов. По поручению Главы государства продолжается активная работа по восстановлению средневекового городища Туркестан. В результате реконструкции число посетителей и туристов увеличится до нескольких десятков миллионов, а время их пребывания увеличится с нескольких часов до нескольких дней, что обеспечит значительные вложения в экономику области. Также разработана концепция проекта восстановления городища Отырар как крупного туристского проекта. Кроме того, до конца года будет открыт визит-центр «Отырар»,- сказала Актоты Раимкулова.
На встрече присутствовали представители сферы культуры, которые высказали свое мнение.
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