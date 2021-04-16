Актоты Раимкулова: в Туркестане покоятся останки 21 хана и 59 батыров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНОРМ – Личности, чьи останки покоятся в Туркестане, сыграли важную роль в становлении истории не только казахского народа, но и всего тюркского мира. Такое мнение высказала министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы являемся свидетелями исторического момента политического, духовного и культурного возрождения Туркестана, который является священным местом для тюркских народов. Город стоит на пересечении Великого Шелкового пути, связывая Восток и Запад. Из Китая через Центральную Азию и Ближний Восток шли караваны в страны Центральной Европы. С XV века Туркестан был не только местом паломничества мусульманского мира, но и крупной государственной резиденцией казахских ханов, где принимались важные исторические решения», - сказала Актоты Раимкулова на международной видеоконференции «Туркестан – духовная столица тюркского мира».

По ее словам, историческая часть города имеет сакральное значение.

«Здесь, согласно научным данным, похоронены останки 21 хана, 8 султанов, 23 биев, 59 батыров. Здесь находятся могилы ханов Жанибека, Жангира, Есима, Тауке, Абылая, Абулхаира, Казыбека би, Шона би, Торайгыра би, Богенбай батыра, а также других исторических личностей, известных в казахской истории. Эти личности сыграли ключевую роль в становлении истории не только казахского народа, но и всего тюркского мира во многих странах», - заключила министр.



