Актоты Раимкулова: В основе всех побед и достижений нашей страны – Независимость

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова рассказала, что сделано за годы Независимости в сфере культуры, спорта и туризма, передает МИА «Казинформ».

ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ

Выбор пути, новые цели и смыслы, судьбоносные решения, качественные преобразования – из этого соткана 30-летняя история нашей Независимости.

Тогда, в 1991-м, перед Казахстаном открылись сотни неизведанных дорог, каждая из которых могла одинаково привести к успеху или краху, к порядку или хаосу.

Религиозность или светскость? Национальное превосходство или общественный консенсус? Военный атом или мирные инициативы?..

Это был сложнейший цивилизационный выбор!

И если согласиться с тезисом, что история – это принятие решений, то нужно также признать, что на ход истории, особенно в условиях становления молодого государства, напрямую влияет личность Лидера.

Нам в этом плане крупно повезло: 30 лет назад страну возглавил Нурсултан Назарбаев, чье видение, стратегия и механизмы реформирования Казахстана оказались весьма ответственными, последовательными и дальновидными.

Мы стали другими – и страна, и каждый из нас. Мы возмужали, окрепли, обрели уверенность. И что очень важно: получили возможность лучше узнать себя, возродить национальную самобытность, вернуться к традиционным ценностям, к своим духовным истокам.

Недаром Елбасы всегда подчеркивает, что сохранение своей культуры, собственного национального кода является одним из ключевых условий для успешного обновления государства и общества.

Именно национальную культуру как духовную опору народа Нурсултан Назарбаев включил и в свод принципов «Семь столпов государственности», представленных им на недавнем расширенном заседании партии Nur Otan.

«Мы современные потомки великих кочевников, чья священная история своими корнями уходит глубоко в прошлое. И чтобы быть конкурентоспособными в глобальном мире, нам нужен свой особенный национальный характер и несгибаемый дух. Они формируются, прежде всего, через знание своей национальной истории, сохранение своих культурных ценностей» - отметил, в частности, Елбасы.

Поэтому, по словам Лидера нации, в числе главных приоритетов всегда должно быть изучение нашего культурного наследия и популяризация его среди других народов.

И в этом направлении сделано уже немало.

Так, за годы Независимости по инициативе Елбасы реализован целый ряд уникальных проектов, направленных на восстановление и сохранение историко-культурного наследия Казахстана.

Один из них – государственная программа «Мәдени мұра», благодаря которой отечественная наука обогатилась тысячами артефактов, дающими представление об истории наших предков. Мировую известность получили, в частности, результаты раскопок курганов Шиликты и Берель в Восточно-Казахстанской области, в том числе найденные там золотые изделия, относящиеся к сакскому «звериному стилю». Кроме того, отреставрированы сотни древних памятников истории и культуры. А в ходе научно-исследовательских экспедиций в странах ближнего и дальнего зарубежья приобретены свыше 5 тысяч ценнейших архивных материалов по истории, этнографии, искусству Казахстана, ранее неизвестных отечественным ученым. Это позволило выпустить многотомные серии книг, среди которых «История Казахстана в зарубежных источниках», «История Казахстана в античных источниках», «Мировая историческая мысль» и другие.

Не менее значимой и масштабной является также программа «Рухани жаңғыру», реализация которой позволила усилить инфраструктуру историко-культурных объектов регионов Казахстана.

Создана интерактивная карта «Сакральная география Казахстана локального значения», где наряду с подробным описанием и фотогалереей указаны географические координаты сакральных объектов и кратчайшие пути к ним.

Сейчас мы проводим работы по созданию единого пояса сакральных земель страны в рамках проекта «Сакральная география Казахстана». Выпущены четырехтомник «Киелі Қазақстан» и первый том энциклопедии «Сакральный Казахстан», оцифровано свыше 500 сакральных объектов. Впервые созданы 3D-модели мавзолеев Ходжи Ахмета Ясауи и Карахана. Завершено строительство визит-центров в музеях-заповедниках «Отырар», «Таңбалы» и «Ұлытау»…

Нашим бесценным информационным ресурсом, неотъемлемой частью культурного наследия, безусловно, являются письменные источники. И задача государства состоит в том, чтобы обеспечить их сохранность и целостность, что выдвигает на первый план организацию архивного дела.

Следует отметить, что в течение всего советского периода у нас не было архивного законодательства, эта отрасль «обходилась» принятыми правительственными подзаконными актами.

И только с принятием в 1998 году Закона «О Национальном архивном фонде и архивах» архивное дело получило мощный импульс для своего развития, окончательно закрепившись не только в статусе непременного атрибута власти, хранилища разносторонней информации, но и инструмента государственного управления.

Сегодня в стране функционирует единая архивная сеть, состоящая из 223 государственных архивных учреждений и их филиалов, в которых работают более 3 тысяч человек.

За годы Независимости объем документов Национального архивного фонда вырос вдвое, а по личному составу в 3,5 раза, что в общей сложности составляет более 25 млн единиц хранения. И за каждым таким документом - история страны и человеческих судеб!

Архивный фонд пополняется на постоянной основе. К примеру, в результате исследовательских работ в архивах Омской и Астраханской областей России выявлено более 4,5 тысячи листов еще не вошедших в научный оборот документов, связанных с восстаниями Абылай хана, Султанмахмута, казахов Младшего жуза. В этом же списке имеются малоизученные материалы по хозяйственному положению казахов Бокеевской Орды, истории жизни Мустафы Шокая и другие.

К сожалению, формат статьи позволяет лишь пунктирно обозначить то, что сделано за годы Независимости в сфере культуры.

Возьмем, к примеру, музеи, которые в настоящее время выступают опорными центрами развития науки и исследовательской деятельности. Это означает, что наряду с экспозиционно-выставочной деятельностью музеи занимаются научными исследованиями, проводят регулярные полевые экспедиции. Только за последние три года по результатам таких экспозиций фонды 253 действующих в Республике музея пополнились более чем на 15 тысяч экспонатов.

При этом в настоящее время свыше 13,5 тысячи музейных экспонатов из фондов республиканских музеев переведено в цифровой формат. А Государственным музеем имени А. Кастеева в сотрудничестве с Институтом космической техники и технологий для этих целей создана Лаборатория по оцифровке объемных экспонатов методом фотограмметрии, с помощью которой в 3D-формат переведены уже более 2 тысяч картин, а также предметов казахского декоративно-прикладного и ювелирного искусства.

Активная работа ведется и по популяризации традиционного и современного искусства Казахстана за рубежом. Ведь культурная дипломатия – наилучший способ сблизить страны и народы. Только по линии Национального музея РК проведено 20 выездных выставок в национальных музеях Турции, Малайзии, Китая, Индии, Южной Кореи, Великобритании и других стран. А наш иссыкский «Золотой воин» с триумфом «прошествовал» уже по 13 музеям мира.

Большую поддержку оказывает государство и библиотечному делу. Сейчас в стране насчитывается 3925 библиотек, а общий библиотечный фонд составляет более 71,5 млн экземпляров литературы на различных материальных носителях. При этом ежегодно библиотеки обновляют свои фонды более чем на 2,5 млн единиц новых документов.

А ведь это колоссальный источник знаний! Недаром академик Дмитрий Лихачев считал, что библиотеки важнее всего в культуре и они лучше университетов, а писатель Рэй Брэдбери, не имевший денег для получения образования, и вовсе говорил, что в 27 лет окончил не колледж, а библиотеку, которую он неизменно посещал три раза в неделю, чтобы погрузиться в мир книг.

Сейчас же это можно сделать, не выходя из дома, через «Казахстанскую национальную электронную библиотеку». Это единый государственный библиотечный фонд, сегмент которого содержит более 60 тысяч электронных копий различной литературы. В нашей электронной библиотеке зарегистрировано около 250 тысяч посетителей, включая иностранных пользователей из 104 стран мира – России, США, Японии, Германии, Финляндии и других.

Кстати, с расчетом на зарубежную аудиторию впервые был осуществлен перевод на шесть языков ООН лучших литературных произведений казахстанских авторов.

В частности, изданы две антологии - современной казахской прозы и современной казахской поэзии, куда вошли более 450 произведений, принадлежащих перу 61 автора, в числе которых Абиш Кекилбаев, Фариза Онгарсынова, Олжас Сулейменов, Шерхан Муртаза, Мухтар Шаханов, Дулат Исабеков и другие.

Международная презентация данных антологий состоялась во Франции, Испании, России и Египте.

Пристальное внимание уделяется в нашей стране и театральному искусству. За годы Независимости построено 20 театров и на театральных подмостках ежегодно ставится порядка 12 тысяч спектаклей разных жанров и направлений.

Всего же в стране функционируют 65 театров, включая четыре этнических – уйгурский, корейский, узбекский и немецкий.

Государственная поддержка, заключающаяся, в том числе, в организации стажировок в Академии театра Ла Скала, Венской опере, Мариинском театре, Фонде Перголези Спонтини, способствовала появлению целой россыпи казахстанских оперных звезд.

Сегодня имена Сундета Байгожина, Бауржана Андержанова, Жупар Габдуллиной, Салтанат Ахметовой и многих других артистов оперы и балета известны далеко за пределами Казахстана, по приглашению зарубежных мастеров они регулярно выступают в лучших театрах мира.

Не стоит на месте и отечественное кинопроизводство. Начиная с 1991 года студия «Казахфильм» выпустила 574 художественных, документальных и анимационных фильма.

«Оралман», «Томирис», «Путь лидера», «Дорога к матери», «Кунанбай», «Аманат» - эти масштабные исторические картины стали безусловными лидерами казахстанского проката.

Впервые в истории отечественное кино вышло и в международный прокат. Так, широкое мировое признание получила казахстанско-российская картина «28 панфиловцев». Лидирующие позиции в прокате на протяжении четырех недель занимал и фильм «Амре», снятый совместно с голливудскими компаниями.

Казахское кино завоевывает и китайский кинорынок. С большим интересом в Поднебесной встретили совместную казахстанско-китайскую картину «Композитор», победившую впоследствии в четырех номинациях на кинофестивале в Лос-Анджелесе.

Нужно заметить, что с принятием в 2019 году Закона «О кинематографии» предусмотрена возвратность затраченных государством средств на создание кинокартин по результатам их проката. Данная мера позволяет направлять возвращенные суммы на новые проекты, что открывает возможность казахстанским режиссерам снимать еще большее количество фильмов.

Годы Независимости стали одними из самых ярких и плодотворных в истории концертно-театральных организаций нашей страны.

Сейчас в стране успешно функционирует 31 такая организация.

«Қазақконцерт», «Астана Опера», Государственный ансамбль классической музыки «Камерата Казахстана», Государственный ансамбль танца «Салтанат», наши симфонические оркестры под управлением М. Бисенгалиева и А. Аблаева, струнный квартет имени Г. Жубановой - каждый из этих и десятков других коллективов значительно обогащают палитру культурной жизни Казахстана, предлагая широкой публике интересные творческие проекты.

Мелодии казахской степи хорошо знают и за пределами нашей страны.

Один только Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы объездил со своими программами почти полмира. Кстати, этому уникальному оркестру, в котором в разные годы работали такие великие музыканты, как Ахмет Жубанов, Латиф Хамиди, Фуат Мансуров, Нургиса Тлендиев, Роза Багланова, Бибигуль Тулегенова, Ермек Серкебаев и многие другие исполнители и дирижеры, Глава государства Касым-Жомарт Токаев присвоил статус «Национальный».

Вместе с тем государство не забывает о поддержке творческой молодежи.

Ежегодно проводятся фестивали и конкурсы вокалистов, скрипачей, пианистов, начинающих артистов балета.

На особом месте – Национальный детский песенный конкурс «Балауса», который имеет четкую социальную направленность. Ведь более 85% процентов его участников – это дети от 8 до 12 лет, проживающие в сельской местности. И каждый из этапов конкурса они проходят бесплатно, включая создание песен, дизайн и пошив концертных костюмов, индивидуальные занятия, а также проживание, питание и проезд.

Нужно также отметить, что, начиная с 1 мая нынешнего года, в Казахстане впервые внедрен механизм государственного творческого и спортивного заказа для детей и подростков.

При этом разработаны методика подушевого финансирования, а также правила определения рейтинга творческих кружков и спортивных секций, претендующих на получение госзаказа.

Это было сделано во исполнение Послания народу страны «Казахстан в новой реальности: время действий», в котором Президент Касым-Жомарт Токаев заострил особое внимание на необходимости развития массового спорта и создания условий для реализации творческого потенциала детей.

Насколько эффективными окажутся принятые меры, покажет время, но в том, что уже сейчас тысячи детей и подростков с удовольствием посещают бесплатные для них кружки и секции, сомневаться не приходится.

В контексте 30-летнего юбилея Казахстана отдельного упоминания заслуживает и туристская отрасль, которая в последние годы демонстрирует стабильный рост.

Простой пример. Двадцать лет назад в стране насчитывалось не более 165 мест размещения. То есть гостиниц, туристских баз, домов отдыха и так далее. В настоящее время их количество составляет уже свыше 3,5 тыс. Тогда же, в начале двухтысячных, туристы могли остановиться лишь в пяти гостиницах высокого класса, сейчас на их выбор более 90 пятизвездочных отелей и гостиниц уровня «четыре звезды».

За 10 лет количество иностранных туристов, приезжающих в нашу страну, увеличилось почти в два раза: с 512 тыс. в 2009 году до 980 тыс. в 2019-м. При этом валовая добавленная стоимость, созданная туризмом, выросла за этот период более чем в три раза.

Понимая важность улучшения доступности туристских дестинаций и создания условий для привлечения частных инвестиций в сферу туризма, только за последние два года государство реализовало 68 инфраструктурных проектов на сумму 101,6 млрд тенге.

И работа в данном направлении, безусловно, будет продолжена в рамках Государственной программы развития туристской отрасли РК на 2019-2025 годы.

Большое внимание уделяется также вопросам улучшения качества сервиса и подготовке профессиональных кадров. Как вам известно, по инициативе Елбасы в Туркестане создан Международный университет туризма и гостеприимства.

Для продвижения национального туристского продукта на внутреннем и международном рынках создано АО «Национальная компания «Kazakh Tourism».

Реализуются также системные меры по либерализации въездного туризма.

В частности, список стран, граждане которых могут въезжать, не оформляя визы, расширен до 73. Отменена обязательная регистрация иностранцев при въезде на срок до 30 дней.

Кроме того, до конца 2025 года планируется завершить модернизацию 40 пунктов пропуска по периметру госграницы. Планируется также ввести механизм субсидирования туроператоров за каждого иностранного туриста, внутренних авиаперелетов детей, а также возмещения части затрат на строительство и техническое оснащение туристских объектов.

В целом, у туристской отрасли Казахстана весьма неплохие перспективы. Уже сейчас такие авторитетные мировые издания, как Lonely Planet, Le Figaro, The Guardian, включают Казахстан в топ стран, рекомендуемых для посещения. Поскольку в нашей стране есть очень много удивительно красивых мест, где стоит побывать каждому любителю эко-путешествий.

И любителям спортивных мероприятий, кстати, тоже, ведь спорт – это «визитная карточка» Казахстана.

За годы Независимости в стране построено 77 стадионов, 38 Дворцов спорта, около 8 тысяч спортивных площадок, открыто более 2 тысяч спортивных залов.

В целом по Республике насчитывается свыше 41 тысячи спортивных сооружений. Физкультурно-спортивным движением охвачены порядка 5,9 млн человек, из которых около 2 млн – дети школьного возраста.

Важной составляющей массового спорта являются Тесты Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. Ежегодно данное мероприятие собирает от 1,5 млн до 4 млн любителей спорта.

С обретением Независимости было возрождено 25 национальных видов спорта, некоторые из них внесены в список Всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО – тоғызұмалақ, асық ату, қазақ күресі, саятшылық.

Высокие достижения наших спортсменов общеизвестны. Ведь только на Олимпийских играх в их честь 16 раз поднимался флаг Казахстана и звучал гимн страны. Именно столько золотых медалей завоевали наши отечественные спортсмены на главных стартах планеты, начиная с 1994 года.

Традиция побед, безусловно, будет продолжена и в дальнейшем. Государство выстроило стройную систему подготовки спортивного резерва. В Республике работают 477 детско-юношеских спортивных школ, где занимаются 368 тысяч спортсменов. Среди них – наши будущие чемпионы, благодаря которым еще не раз поднимется флаг Казахстана на высоких спортивных аренах.

Но при этом всегда нужно помнить, что в основе всех побед и достижений нашей страны – Независимость. Это высшая ценность, которую мы должны беречь и защищать!