Актобе стал международной диалоговой площадкой по вопросам профессионального образования

Форум стал значимой диалоговой площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития системы технического и профессионального образования, изучения международного опыта и выработки эффективных механизмов подготовки конкурентоспособных рабочих кадров в соответствии с потребностями рынка труда.

В форуме приняли участие международные эксперты из Китая, Франции, Японии, Германии, Беларуси и Узбекистана, представители колледжей, общественных организаций и социальные партнеры ссузов.

В первой половине дня участники посетили выставку достижений региональных колледжей, организованную в фойе Центра искусства. Образовательные организации демонстрировали новое оборудование и современные учебно-производственные мастерские.

Форум открыл заместитель акима Актюбинской области Жолдас Батырхан, а также вице-министр просвещения РК Шынар Акпарова. В рамках Года рабочих профессий были проведены мероприятия, направленные на привлечение молодежи к труду, их профессиональную ориентацию и повышение интереса к техническому образованию.

Фото: акимат Актобе

В ходе форума зарубежные эксперты поделились опытом внедрения современных технологий в профессионально-техническое образование, методиками повышения квалификации преподавателей и интеграции студентов в рынок труда. Особое внимание было уделено применению искусственного интеллекта в обучении, международной аккредитации колледжей, развитию профессиональных навыков, востребованных на рынке, а также актуальным направлениям подготовки кадров с учетом потребностей экономики.

Итоговой работой форума стало подписание меморандумов о сотрудничестве между колледжами Актюбинского региона и зарубежными образовательными учреждениями, что откроет возможности для обмена опытом, внедрения международных стандартов и реализации совместных проектов.

Вторая половина дня продолжилась подведением итогов Года рабочих профессий и церемонией награждения.

Глава региона Асхат Шахаров подвел итоги проделанной за год работы, отметил повышение статуса человека труда и широкую популяризацию значимости рабочих профессий в обществе.

Фото: акимат Актобе

— В Актюбинской области в рамках Года рабочих профессий проведена большая работа по развитию колледжей и подготовке востребованных специалистов. Сегодня более 28 тысяч учащихся обучаются в 40 колледжах региона, осваивая современные профессии, включая технические и технологические направления. Мы обновляем материально-техническую базу колледжей, внедряем дуальное обучение и повышаем квалификацию педагогов, а также внедряем передовой международный опыт. Год рабочих профессий стал важным шагом в развитии профессионального образования, в котором труд каждого студента, педагога и специалиста имеет особую ценность для будущего нашего региона и страны в целом, — Асхат Шахаров отметил значимость Года рабочих профессий для развития профессионального образования и подготовки востребованных специалистов.

Фото: акимат Актобе

В этом году государственный заказ по рабочим профессиям в регионе размещен на 7 407 мест, что в два раза больше, чем ранее. В четырех ссузах — колледже сервиса, высшем сельскохозяйственном, Хромтауском горно-техническом и высшем политехническом открыты новые специальности: «Флорист-цветовод», «Гостиничный бизнес», «Организация обслуживания в сфере питания» и «Маркшейдерское дело».

При Высшем политехническом колледже ведется строительство IT-хаба стоимостью 1 млрд тенге. Профориентационной работой охвачено более 48 тысяч школьников, а в 60 школах открыты профильные классы, что помогает детям заранее определиться с будущей профессией.

Кроме того, два колледжа прошли капитальный ремонт на сумму более 500 млн тенге, а высший Хромтауский горно-технический, высший политехнический и Европейский колледж экономики, бизнеса и права получили международную аккредитацию.

Фото: акимат Актобе

После официальной части мероприятия состоялась церемония награждения. За вклад в социально-экономическое развитие региона и профессионально-техническое образование ряд актюбинцев получили благодарственные письма акима области: помощник ветеринара санатория-пантолечебницы «Зәру» Мереке Аманкосов, ветеринар ТОО «Актюбинское племенное предприятие» Дулат Мырзагали, работник ТОО «Степное» Куаныш Нуралы, инспектор цеха АО «Вагонсервис» Иклас Карин и другие.

Знака отличия имени Ыбырая Алтынсарина удостоились педагоги, внесшие значительный вклад в развитие образования. Среди них учредитель Высшего Европейского колледжа экономики, бизнеса и права Талгат Торемуратов, директор Актюбинского областного методического центра Дина Жаманбаева и директор Актюбинского колледжа промышленных технологий Танжарык Кыдырбаев.

Фото: акимат Актобе

Также ряд работников сферы образования были отмечены Почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства просвещения.

Международный форум и подведение итогов Года рабочих профессий стали важной комплексной площадкой для укрепления международного сотрудничества, обмена опытом и формирования устойчивой системы подготовки квалифицированных кадров в регионе.