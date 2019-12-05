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Активы Нацфонда выросли более чем на $1,3 млрд

5 Декабря 2019 10:16
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Активы Нацфонда выросли более чем на $1,3 млрд

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Активы Национального фонда РК на конец сентября 2019 года составили 59,34 млрд долларов, это на 2,3% больше показателя, зафиксированного по итогам 2018 года — 57,99 млрд, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.

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Активы Нацфонда по отношению к ВВП в 2018 году составили 34%, что превышает уровень неснижаемого остатка в 30% от ВВП.

В начале августа Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении политики диверсификации активов Национального фонда. В нем говорится, что стратегическое распределение активов сберегательного портфеля направлено на продолжение политики диверсификации активов и предполагает переход от консервативного распределения (80% в облигациях, 20% в акциях) к сбалансированному распределению (60% облигаций, 30% акций, до 5% альтернативных инструментов и до 5% золота), направленному на повышение долгосрочной ожидаемой доходности.

Во второй половине 2019 года Национальный банк начал проводить работу по переходу к новому сбалансированному распределению активов сберегательного портфеля, в результате чего в августе и сентябре 2019 года было приобретено 200475,43 и 199866,28 унций золота соответственно.

Таким образом, по итогам третьего квартала рыночная стоимость портфеля золота составила 595,5 млн долларов, или 1,17% от сберегательного портфеля.

Важно отметить, что в 2019 году произошел перелом нисходящего тренда последних четырех лет, когда активы Нацфонда сокращались. Основным драйвером роста доходов Нацфонда за январь–сентябрь текущего года стал инвестиционный доход от управления фондом, который за 3 квартала 2019 года составил порядка 2,3 млрд долларов. При этом сумма нетто-изъятий для выделения трансфертов из Нацфонда составила 408,6 млрд тенге. В целом, несмотря на негативную коррекцию на рынке акций в 2018 году, доходность Нацфонда с начала 2017 года (за неполные 3 года) достигла 9,02%, что в годовом выражении составляет 3,19%.

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Ключевые слова: Экономика,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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