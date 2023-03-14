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Активы Нацфонда снизились до 57,4 млрд долларов

14 Марта 2023, 10:50
Активы Нацфонда снизились до 57,4 млрд долларов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов объяснил, в связи с чем снизились активы Нацфонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Золотовалютные резервы по итогам февраля снизились на 2,2 млрд долларов США до 34,6 млрд долларов США в связи со снижением цен на золото. Активы Нацфонда в феврале снизились на 0,5%, или 271 млн долларов США до 57,4 млрд долларов, вследствие снижения основных мировых индексов. Для выделения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет на сумму 273 млрд тенге в феврале продано валютных активов Нацфонда на 590 млн долларов», - сообщил Галымжан Пирматов на заседании Правительства.

Вместе с тем, глава Нацбанка доложил и о динамике пенсионных активов ЕНПФ.

«Пенсионные активы ЕНПФ на конец февраля т.г. составили 15,1 трлн тенге, увеличившись с начала года на 497 млрд тенге, или 3,4%. Объем инвестиционного дохода с начала т.г. составил 210,4 млрд тенге, пенсионных взносов – 319,9 млрд тенге, пенсионных выплат – 40,8 млрд тенге, досрочных изъятий – 21,8 млрд тенге. Накопленная доходность пенсионных активов с момента консолидации составила 118,93% при накопленной инфляции 118,90%», - проинформировал Г. Пирматов.

Ранее в Нацбанке объяснили причины укрепления тенге с начала года.


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