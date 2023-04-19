Активы Нацфонда достигли $58 млрд - Премьер-Министр РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Активы Нацфонда выросли с начала прошлого года на $3 млрд и достигли $58 млрд. Об этом сообщил Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Международные резервы Казахстана составили $94 млрд. В частности, активы Нацфонда выросли с начала прошлого года на $3 млрд и достигли $58 млрд», - сказал Премьер-Министр РК, открывая совещание по вопросам социально-экономического развития страны.

Алихан Смаилов отметил, что международные рейтинговые агентства подтвердили инвестиционный рейтинг Казахстана, а агентство Standard&Poor's в марте текущего года улучшило свой прогноз касательно нашей экономики.

Ранее Глава государства открыл совещание по вопросам социально-экономического развития страны.

В мероприятии принимают участие Премьер-Министр, спикеры обеих палат Парламента, руководители государственных органов, подотчетных Президенту, члены Правительства, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента, областей и районов, руководители парламентских фракций и комитетов Сената и Мажилиса, председатели областных и районных маслихатов.