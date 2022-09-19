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Активы на более чем 523 млрд тенге возвращены в Казахстан
19 Сентября 2022, 19:27

Активы на более чем 523 млрд тенге возвращены в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В период деятельности Комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов государству возмещен ущерб и возвращены активы на общую сумму свыше 523 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

16 сентября в Генеральной прокуратуре состоялось очередное заседание рабочей группы Комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, в ходе которого было отмечено, что из общей суммы активов порядка 518 млрд тенге возмещено государству в рамках расследования уголовных дел, в том числе из зарубежных юрисдикций - 173 млн долларов США. П о актам прокурора в доход государства возвращено 75 тыс. га земли на сумму свыше 5 млрд тенге, а также более 600 железнодорожных путей и относящихся к ним земельных участков.

Совместно с квазигосударственным сектором комиссией продолжается работа по демонополизации товарных рынков, возврату незаконно выведенных активов национальных компаний и ее дочерних структур, используя единый алгоритм действий.


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