Активное долголетие: кружок пилатеса для пенсионеров открылся в Астане

Центр активного долголетия в текущем году приступил к организации кружка пилатеса, добавив новый вид оздоровительной деятельности.

В частности, кружок пилатеса начали вести в Алматинском районе с сентября, а в районе Сарайшык — с ноября. Для ведения кружка специальную подготовку прошли 3 спортивных инструктора Центра.

В настоящее время около 30 пенсионеров Центра активного долголетия регулярно посещают занятия пилатесом и улучшают свое здоровье. Упражнения направлены на укрепление мышц, облегчение движений суставов, повышение гибкости тела