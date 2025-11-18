Активное долголетие: кружок пилатеса для пенсионеров открылся в Астане
В Астане Центр активного долголетия запустил кружок пилатеса для пожилых людей, передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Центр активного долголетия в текущем году приступил к организации кружка пилатеса, добавив новый вид оздоровительной деятельности.
В частности, кружок пилатеса начали вести в Алматинском районе с сентября, а в районе Сарайшык — с ноября. Для ведения кружка специальную подготовку прошли 3 спортивных инструктора Центра.
В настоящее время около 30 пенсионеров Центра активного долголетия регулярно посещают занятия пилатесом и улучшают свое здоровье. Упражнения направлены на укрепление мышц, облегчение движений суставов, повышение гибкости тела
— Это важно прежде всего для здоровья пенсионеров. Один из самых больших рисков для пожилых людей — потерять равновесие и упасть. Упражнения положительно сказываются на правильном дыхании, поддержании равновесия, а главное — не только на теле, но и на настроении. Поэтому мы запускаем этот социальный проект, и в следующем году планируется открыть кружок пилатеса еще в двух районах, — сообщила специалист отдела перспективного развития и социальных проектов Айнаш Уалиева.