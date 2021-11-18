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Активизировать работу по созданию Международного агентства по биобезопасности поручил Президент РК

18 Ноября 2021 16:41
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Активизировать работу по созданию Международного агентства по биобезопасности поручил Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Активизировать работу по созданию Международного агентства по биологической безопасности поручил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Осуществляется работа по реализации других наших важных инициатив. Необходимо активизировать работу по созданию Международного агентства по биологической безопасности. Созидательный характер нашей внешней политики подтвержден вкладом в преодоление острого гуманитарного кризиса в Афганистане», - заявил в ходе расширенного заседания коллегии МИД РК Касым-Жомарт Токаев.

Говоря о международном сотрудничестве Казахстана, Президент также отметил, что незыблемыми являются дружественные отношения с нашими стратегическими партнерами – Россией, Китаем и государствами Центральной Азии.

«Казахстан установил стратегические связи с США и Европейским Союзом, которые являются ведущими инвестиционными и торговыми партнерами нашей страны. Мы последовательно следуем принципам многосторонней прагматичной дипломатии», - отметил Глава государства.



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#Внешняя политика Казахстана   #Президент Казахстана   #Безопасность  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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