Активизировать работу по созданию Международного агентства по биобезопасности поручил Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Активизировать работу по созданию Международного агентства по биологической безопасности поручил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Осуществляется работа по реализации других наших важных инициатив. Необходимо активизировать работу по созданию Международного агентства по биологической безопасности. Созидательный характер нашей внешней политики подтвержден вкладом в преодоление острого гуманитарного кризиса в Афганистане», - заявил в ходе расширенного заседания коллегии МИД РК Касым-Жомарт Токаев.

Говоря о международном сотрудничестве Казахстана, Президент также отметил, что незыблемыми являются дружественные отношения с нашими стратегическими партнерами – Россией, Китаем и государствами Центральной Азии.

«Казахстан установил стратегические связи с США и Европейским Союзом, которые являются ведущими инвестиционными и торговыми партнерами нашей страны. Мы последовательно следуем принципам многосторонней прагматичной дипломатии», - отметил Глава государства.



