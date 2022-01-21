Активизировать обновление судейского корпуса поручил Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Активизировать работу по обновлению судейского корпуса поручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важный вопрос - обновление судебной системы. Мы уже приняли меры, в том числе законодательного характера. В суды призываются новые кадры, специалисты в различных отраслях права, в том числе из корпоративного сектора», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса.

Глава государства добавил, что на этой основе уже сформирована новая судебная коллегия Верховного суда по административным делам.

«Думаю, что приток сильных корпоративных юристов и адвокатов в судейскую профессию, в том числе в регионах, существенно повысит качество защиты интересов инвесторов и бизнесменов. Все возможности приема новых кадров в судебную систему сегодня имеются. Прошу Высший судебный совет и Верховный суд активизировать работу по обоновлению судейского корпуса», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.