+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 495 EUR 553.46
RUB 4.95 CNY 78.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Активизировать деятельность партии «Аманат» в Мажилисе и маслихатах призвал Президент

1 Марта 2022 12:00
Поделиться:
Активизировать деятельность партии «Аманат» в Мажилисе и маслихатах призвал Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал активизировать деятельность партии «Аманат» в Мажилисе и маслихатах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Партия должна на деле отстаивать интересы своих избирателей - Президент РК
Новую программу политических реформ предложит Касым-Жомарт Токаев Новый стиль появился в работе депутатов – Касым-Жомарт Токаев Глобальные и региональные вызовы требуют срочного и системного обновления партии - Президент РК

«Следует активизировать деятельность партии в Мажилисе и маслихатах. При партии действует большое количество всевозможных советов и комиссий. На них по кругу обсуждаются одни и те же вопросы, но конкретные решения принимаются редко», - сказал Касым-Жомарт Токаев на XXII съезде партии.

По словам Президента, депутатские фракции должны взять на себя организацию диалоговых площадок и по итогам их работы добиваться видимых результатов.

«Желательно перенести фокус общественных дискуссий с социальных сетей и городских площадей в стены Парламента и маслихатов. Это очень важная задача. Фракции должны использовать не только инструмент депутатских запросов, но и возможности парламентских и общественных слушаний, публичных дебатов», - заключил К. Токаев.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Нур Отан   #Политические партии   #Политические реформы   #Политика   #Съезд "Nur Otan" - 2022  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Партия должна на деле отстаивать интересы своих избирателей - Президент РК
Новую программу политических реформ предложит Касым-Жомарт Токаев
Новый стиль появился в работе депутатов – Касым-Жомарт Токаев
Глобальные и региональные вызовы требуют срочного и системного обновления партии - Президент РК
Популярное
1 Переговоры России и Украины завершились
2 Стоит ли покупать доллары казахстанцам и почему тенге падает – Андрей Чеботарев
3 В МИД РК пояснили слова Мухтара Тлеуберди о переговорах России и Украины в Казахстане
4 Тимур Жаксылыков дал прогноз по курсу доллара
5 Первый рейс с казахстанцами из Украины прилетел в Алматы
6 Казахстан начал работу в Совете ООН по правам человека
Читайте также
Партии нужна новая культура – Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев: Я поддерживаю переименование партии в «Аманат»
Переговоры России и Украины завершились
Стоит ли покупать доллары казахстанцам и почему тенге падает – Андрей Чеботарев
В МИД РК пояснили слова Мухтара Тлеуберди о переговорах России и Украины в Казахстане
Тимур Жаксылыков дал прогноз по курсу доллара
Первый рейс с казахстанцами из Украины прилетел в Алматы
Казахстан начал работу в Совете ООН по правам человека
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив