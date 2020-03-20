Активисты Алматы запустили челлендж «Я дома»
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинские «жасотановцы» в социальных сетях запустили челлендж #Ядома, который призывает всех жителей города соблюдать карантин и все необходимые меры безопасности из-за коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Челлендж быстро набирает популярность среди пользователей социальных сетей. В нем принимают участие маленькие дети и пожилые пенсионеры.
Как сообщили в Jas Otan, одним из первых данную инициативу поддержали иногородние активисты молодёжного движения «Жалын». Они опубликовали посты, держа в руках надпись #АлматыМыВместе, тем самым показывая свою поддержку алматинцам.
Алматинские «жасотановцы» в социальных сетях запустили челлендж #Ядома, который призывает всех жителей города соблюдать карантин и все необходимые меры безопасности.
Инициаторы челленджа надеются, что их сверстники начнут понимать, что соблюдение карантина - это гражданская сознательность и личная ответственность каждого из нас за своё здоровье и за здоровье окружающих.
Ранее заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов попросил казахстанцев не покидать свои дома без надобности, добавив, что во всех регионах будут усилены меры по санитарной обработке, дезинфекции остановок, общественного транспорта, улиц и других социально значимых объектов.
Кроме того, до этого также первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов порекомендовал алматинцам не выходить из дома на время карантина, призвал экономить и больше общаться с семьей.
Напомним, Глава государства 15 марта подписал указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан» , в двух городах - Нур-Султане и Алматы - с 00:00 час. 19 марта официально введен карантин.
Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы обратился к казахстанцам с призывом поддержать действия Президента страны Касым-Жомарта Токаева и Правительства, которые реализуются в эти дни для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы предложил создать республиканский фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период.
На сегодня в стране подтверждены 49 случаев заболевания коронавирусом, из них в Алматы – 22 случая, Нур-Султане – 25 случаев, городе Караганда - два случая.
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