Активисты вывесили баннер «Свободу Палестине» на Бранденбургских воротах
В Берлине прошла акция в поддержку Палестины. Группа активистов при помощи подъемника поднялась на Бранденбургские ворота и развернула баннер с надписью: «Никогда больше геноцида — свободу Палестине», передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.
По информации полиции, на сооружении находились несколько протестующих, которые отказывались спуститься. На место прибыли спецподразделения и спасатели-альпинисты.
Еще двоих участников задержали у подъемника на площади 18 Марта. Они заблокировали технику и отказались выйти из кабины, в результате чего полицейским пришлось разбить стекла и силой извлечь мужчин.
В полиции подчеркнули, что протестующих планируют снять с Бранденбургских ворот и задержать за незаконное проникновение и нарушение общественного порядка.
Ранее сообщалось, что британская активистка Рут Герберт идет пешком из Великобритании в Стамбул, чтобы собрать пожертвования для организации Medical Aid for Palestinians - «Медицинская помощь палестинцам».
52-летняя Герберт вышла из своего дома в Арнсайде 2 мая 2025 года. Пройдя Великобританию, Францию, Швейцарию, Италию, Словению, Черногорию, Албанию, Северную Македонию и Грецию, она добралась до Турции.