Активисты вывесили баннер «Свободу Палестине» на Бранденбургских воротах

По информации полиции, на сооружении находились несколько протестующих, которые отказывались спуститься. На место прибыли спецподразделения и спасатели-альпинисты.

Еще двоих участников задержали у подъемника на площади 18 Марта. Они заблокировали технику и отказались выйти из кабины, в результате чего полицейским пришлось разбить стекла и силой извлечь мужчин.

В полиции подчеркнули, что протестующих планируют снять с Бранденбургских ворот и задержать за незаконное проникновение и нарушение общественного порядка.

