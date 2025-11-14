РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    05:18, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Активисты вывесили баннер «Свободу Палестине» на Бранденбургских воротах

    В Берлине прошла акция в поддержку Палестины. Группа активистов при помощи подъемника поднялась на Бранденбургские ворота и развернула баннер с надписью: «Никогда больше геноцида — свободу Палестине», передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

    Берлин протесты
    Фото: BILD

    По информации полиции, на сооружении находились несколько протестующих, которые отказывались спуститься. На место прибыли спецподразделения и спасатели-альпинисты.

    Еще двоих участников задержали у подъемника на площади 18 Марта. Они заблокировали технику и отказались выйти из кабины, в результате чего полицейским пришлось разбить стекла и силой извлечь мужчин.

    В полиции подчеркнули, что протестующих планируют снять с Бранденбургских ворот и задержать за незаконное проникновение и нарушение общественного порядка.

    Ранее сообщалось, что британская активистка Рут Герберт идет пешком из Великобритании в Стамбул, чтобы собрать пожертвования для организации Medical Aid for Palestinians - «Медицинская помощь палестинцам».

    52-летняя Герберт вышла из своего дома в Арнсайде 2 мая 2025 года. Пройдя Великобританию, Францию, Швейцарию, Италию, Словению, Черногорию, Албанию, Северную Македонию и Грецию, она добралась до Турции.

    Теги:
    Палестина Протесты в мире Мировые новости Германия
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
    Сейчас читают