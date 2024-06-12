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    15:45, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Активисты испортили официальный портрет короля Карла III в Лондоне

    Активисты испортили официальный портрет короля Карла III в Лондоне
    Фото: AnimalRising/ twitter.com

    Первый официальный портрет короля Карла III после его коронации подвергся вандализму со стороны активистов в галерее Филиппа Молда в Лондоне, передает агентство Kazinform.

    Активисты Animal Rising, группы защитников прав животных, наклеили постеры с персонажем из мультфильма «Уоллес и Громит» поверх картины. Постеры, на которых изображен персонаж Уоллес и комикс-облачко с текстом: «Никакого сыра, Громит. Посмотри на всю эту жестокость на фермах RSPCA!», были нанесены с использованием воды, чтобы их можно было легко удалить, не повредив картину, защищенную оргстеклом.

    RSPCA – Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными.

    Организация Animal Rising стремилась привлечь внимание к «обличающему расследованию» на 45 фермах, заверенных RSPCA, утверждая о 280 юридических нарушениях и 94 нарушениях правил министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.

    Группа призвала короля Карла III приостановить свою поддержку этого общества. В свою очередь, RSPCA выразило потрясение по поводу акта вандализма и начало срочное расследование по вопросам благополучия животных.

    Владелец галереи Филипп Молд подтвердил, что произведению искусства не был нанесен ущерб. Постеры были быстро удалены, а активистов попросили покинуть галерею. Молд сообщил, что было подано заявление в полицию. Также пересматриваются меры безопасности.

    Протест основан на известной привязанности короля Карла к Уоллесу и Громиту, о чем ранее рассказала королева. Активисты стремились использовать юмор, чтобы привлечь внимание короля и побудить его решить проблему жестокого обращения с животными.

    RSPCA заявило, что их схема Assured (схема подтверждения благополучия животных) в настоящее время является лучшим способом помочь сельскохозяйственным животным и что они воспринимают обвинения всерьез, обещая провести тщательное расследование.

    Этот инцидент подчеркивает продолжающиеся дебаты о стандартах содержания животных и эффективности систем сертификации, а также призыв активистов к большей прозрачности и ответственности в сельскохозяйственных практиках.

    Первый официальный портрет короля после коронации, выполненный известным художником Джонатаном Йео, был представлен 15 мая 2024 года.

     

    Теги:
    В мире Происшествия Великобритания Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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