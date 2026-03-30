Актауский ювелир — мастер, соединяющий традиции и современный дизайн

— Дамир, как Вы пришли в ювелирное искусство?

— Мой интерес к искусству начался еще в детстве. Сначала я занимался рисованием. Затем получил образование в Мангистауском колледже искусств по специальности художник-скульптор. После этого поступил в Казахскую национальную академию искусств имени Темирбека Жургенова, где изучал ювелирное дело. Там я перенял опыт у профессиональных наставников и глубже освоил тонкости ремесла. В 2020 году вернулся в Актау и открыл собственную мастерскую.

Фото: из личного архива ювелира Дамира Торебая

— В каком направлении Вы работаете?

— В основном создаю украшения в национальном стиле. Особенно использую традиционные для Западного Казахстана техники — зернь и скань. Раньше украшения были крупными, я же адаптирую их под современность: уменьшаю размер, делаю удобными для повседневной носки, но при этом стараюсь сохранить аутентичные элементы.

— Какие изделия пользуются наибольшим спросом?

— Наибольшим спросом пользуются бойтумары, кольца «құдағи жүзік» и «оймақ жүзік». Сейчас работаю только с серебром, но в будущем планирую перейти и к работе с золотом.

— Сколько времени уходит на изготовление одного изделия?

— На изготовление одного кольца уходит примерно 4–7 дней. Полный комплект (кольцо, серьги, ожерелье) готовится в течение 20–30 дней.

— Получали ли Вы поддержку от государства?

— Да, после окончания учебы я выиграл грант по программе «Бастау бизнес». Позже получил безвозвратный грант в рамках областной программы «Тәуелсіздік ұрпақтары». На эти средства я оборудовал мастерскую всем необходимым. В будущем планирую нанять сотрудников, рабочие места уже подготовлены.

— Откуда поступают заказы?

— Спрос очень высокий. Заказы поступают не только из Мангистауской области, но и из Астаны, Павлодара, Семея. Сейчас при мастерской открыл небольшой магазин, где также продаю готовые изделия.

— Что Вас вдохновляет? Где находите идеи?

— Часто посещаю музеи, изучаю старинные украшения. Также смотрю работы зарубежных дизайнеров. Это помогает развивать национальное искусство в современном направлении.

— Легко ли быть ювелиром? С какими трудностями сталкиваетесь?

— Самое главное — это терпение и настойчивость. Также важно уметь рисовать, ведь визуальное мышление необходимо любому дизайнеру, архитектору или ювелиру. Основная сложность — это то, что высокий доход приходит не сразу. Он формируется с опытом и доверием клиентов.

