    21:45, 29 Март 2026 | GMT +5

    Актауский ювелир — мастер, соединяющий традиции и современный дизайн

    28-летний актауский ювелир Дамир Торебай занимается созданием украшений в национальном стиле, переосмысливая их в современном формате. Молодой мастер, сумевший сформировать собственный стиль, объединяя традиционные мотивы и актуальный дизайн, рассказал корреспонденту агентства Kazinform о своем пути.

    зергер Дамир Төребай
    — Дамир, как Вы пришли в ювелирное искусство?

    — Мой интерес к искусству начался еще в детстве. Сначала я занимался рисованием. Затем получил образование в Мангистауском колледже искусств по специальности художник-скульптор. После этого поступил в Казахскую национальную академию искусств имени Темирбека Жургенова, где изучал ювелирное дело. Там я перенял опыт у профессиональных наставников и глубже освоил тонкости ремесла. В 2020 году вернулся в Актау и открыл собственную мастерскую.

    — В каком направлении Вы работаете?

    — В основном создаю украшения в национальном стиле. Особенно использую традиционные для Западного Казахстана техники — зернь и скань. Раньше украшения были крупными, я же адаптирую их под современность: уменьшаю размер, делаю удобными для повседневной носки, но при этом стараюсь сохранить аутентичные элементы.

    — Какие изделия пользуются наибольшим спросом?

    — Наибольшим спросом пользуются бойтумары, кольца «құдағи жүзік» и «оймақ жүзік». Сейчас работаю только с серебром, но в будущем планирую перейти и к работе с золотом.

    — Сколько времени уходит на изготовление одного изделия?

    — На изготовление одного кольца уходит примерно 4–7 дней. Полный комплект (кольцо, серьги, ожерелье) готовится в течение 20–30 дней.

    — Получали ли Вы поддержку от государства?

    — Да, после окончания учебы я выиграл грант по программе «Бастау бизнес». Позже получил безвозвратный грант в рамках областной программы «Тәуелсіздік ұрпақтары». На эти средства я оборудовал мастерскую всем необходимым. В будущем планирую нанять сотрудников, рабочие места уже подготовлены.

    — Откуда поступают заказы?

    — Спрос очень высокий. Заказы поступают не только из Мангистауской области, но и из Астаны, Павлодара, Семея. Сейчас при мастерской открыл небольшой магазин, где также продаю готовые изделия.

    — Что Вас вдохновляет? Где находите идеи?

    — Часто посещаю музеи, изучаю старинные украшения. Также смотрю работы зарубежных дизайнеров. Это помогает развивать национальное искусство в современном направлении.

    — Легко ли быть ювелиром? С какими трудностями сталкиваетесь?

    — Самое главное — это терпение и настойчивость. Также важно уметь рисовать, ведь визуальное мышление необходимо любому дизайнеру, архитектору или ювелиру. Основная сложность — это то, что высокий доход приходит не сразу. Он формируется с опытом и доверием клиентов.

    Шолпан Абдрахманова
