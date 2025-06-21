Актауские выпускники школы предпочли благотворительность вместо пышного праздника
Выпускники 11-го класса специализированного IT-лицея города Актау решили отметить получение аттестатов добрым делом. 97 выпускников отказались от трат на дорогие наряды, направив собранные средства в благотворительный центр «Періште», который оказывает помощь детям с особыми потребностями. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.
Благотворительная акция под названием «Твои пять минут — чья-то целая жизнь» была инициирована самими учениками и получила полную поддержку со стороны родителей и учителей. Этот шаг стал ярким проявлением гражданской ответственности и социальной чувствительности молодых выпускников.
— Собранные средства были перечислены в фонд, оказывающий поддержку детям с расстройствами аутистического спектра. Эти средства будут направлены на реализацию специальных программ, способствующих социальной адаптации детей.
Это не просто разовая благотворительная акция. Выпускники лицея рассматривают свой поступок как пример для подражания и начало нового челленджа. Они уверены, что каждый выпускник может превратить свой радостный момент в повод для добрых дел и тем самым внести позитивные изменения в общество, — добавили в Центре общественных коммуникаций.