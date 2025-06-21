Актауские выпускники школы предпочли благотворительность вместо пышного праздника

Благотворительная акция под названием «Твои пять минут — чья-то целая жизнь» была инициирована самими учениками и получила полную поддержку со стороны родителей и учителей. Этот шаг стал ярким проявлением гражданской ответственности и социальной чувствительности молодых выпускников.

— Собранные средства были перечислены в фонд, оказывающий поддержку детям с расстройствами аутистического спектра. Эти средства будут направлены на реализацию специальных программ, способствующих социальной адаптации детей.

Это не просто разовая благотворительная акция. Выпускники лицея рассматривают свой поступок как пример для подражания и начало нового челленджа. Они уверены, что каждый выпускник может превратить свой радостный момент в повод для добрых дел и тем самым внести позитивные изменения в общество, — добавили в Центре общественных коммуникаций.