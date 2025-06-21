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    00:01, 21 Июнь 2025 | GMT +5

    Актауские выпускники школы предпочли благотворительность вместо пышного праздника

    Выпускники 11-го класса специализированного IT-лицея города Актау решили отметить получение аттестатов добрым делом. 97 выпускников отказались от трат на дорогие наряды, направив собранные средства в благотворительный центр «Періште», который оказывает помощь детям с особыми потребностями. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

    Актауские выпускники школы предпочли благотворительность вместо пышного праздника
    Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

    Благотворительная акция под названием «Твои пять минут — чья-то целая жизнь» была инициирована самими учениками и получила полную поддержку со стороны родителей и учителей. Этот шаг стал ярким проявлением гражданской ответственности и социальной чувствительности молодых выпускников.

    Актауские выпускники
    Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

    — Собранные средства были перечислены в фонд, оказывающий поддержку детям с расстройствами аутистического спектра. Эти средства будут направлены на реализацию специальных программ, способствующих социальной адаптации детей.

    Это не просто разовая благотворительная акция. Выпускники лицея рассматривают свой поступок как пример для подражания и начало нового челленджа. Они уверены, что каждый выпускник может превратить свой радостный момент в повод для добрых дел и тем самым внести позитивные изменения в общество, — добавили в Центре общественных коммуникаций.

    выпускники, школа
    Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Общество Аутизм Выпускники Благотворительность Мангистауская область
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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