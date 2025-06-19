В Петропавловске во время вручения аттестатов в школе обрушился потолок

Как сообщила директор учебного заведения Гульден Аленова, инцидент произошел в самом конце торжественной церемонии. В момент обрушения все выпускники находились на сцене — они готовились исполнить финальную песню праздника.

— Сегодня 57 выпускников получили аттестаты. Двое из них — претенденты на знак отличия «Алтын белгі», одному выпускнику был вручен аттестат особого образца. Все дети находились на сцене, в зале присутствовали около 80 родителей. Обрушение произошло в задней части зала, где, к счастью, никого не было, — рассказала директор.

Фото: Анастасия Дроняк

По ее словам, обрушились потолочные плиты «армстронг». Сейчас проводится техническая проверка, по итогам которой будут приняты необходимые меры.

Здание школы было построено почти 40 лет назад. В ней обучается около 1,5 тысячи учеников. На этой неделе здесь должны были начаться текущие ремонтные работы. Потолок в актовом зале был отделан этими плитами пять лет назад.

Фото: Анастасия Дроняк

Напомним, ранее в Петропавловске в школе № 6 имени Кожабергена Жырау во время учебных занятий произошло обрушение штукатурки с потолка в одном из классов. В результате происшествия трое учащихся были доставлены в больницу.