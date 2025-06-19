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    19:08, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    В Петропавловске во время вручения аттестатов в школе обрушился потолок

    В средней школе № 9 города Петропавловска произошло частичное обрушение потолка актового зала. К счастью, никто не пострадал, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Петропавлда түлектерге аттестат тапсыру рәсімінде мектептің төбесі құлады
    Фото: Анастасия Дроняк

    Как сообщила директор учебного заведения Гульден Аленова, инцидент произошел в самом конце торжественной церемонии. В момент обрушения все выпускники находились на сцене — они готовились исполнить финальную песню праздника.

    — Сегодня 57 выпускников получили аттестаты. Двое из них — претенденты на знак отличия «Алтын белгі», одному выпускнику был вручен аттестат особого образца. Все дети находились на сцене, в зале присутствовали около 80 родителей. Обрушение произошло в задней части зала, где, к счастью, никого не было, — рассказала директор.

    Петропавлда түлектерге аттестат тапсыру рәсімінде мектептің төбесі құлады
    Фото: Анастасия Дроняк

    По ее словам, обрушились потолочные плиты «армстронг». Сейчас проводится техническая проверка, по итогам которой будут приняты необходимые меры.

    Здание школы было построено почти 40 лет назад. В ней обучается около 1,5 тысячи учеников. На этой неделе здесь должны были начаться текущие ремонтные работы. Потолок в актовом зале был отделан этими плитами пять лет назад.

    Петропавлда түлектерге аттестат тапсыру рәсімінде мектептің төбесі құлады
    Фото: Анастасия Дроняк

    Напомним, ранее в Петропавловске в школе № 6 имени Кожабергена Жырау во время учебных занятий произошло обрушение штукатурки с потолка в одном из классов. В результате происшествия трое учащихся были доставлены в больницу.

     

    Теги:
    Петропавловск Выпускники школа
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
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