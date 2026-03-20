телерадиокомплекс президента РК
    11:06, 20 Март 2026 | GMT +5

    Акт гуманизма — сенатор о предстоящей административной амнистии в Казахстане

    Депутат Сената Марат Кожаев рассказал, какие именно нарушения могут попасть под административную амнистию, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сенатор отметил, что речь идет о первой в истории Казахстана амнистии в сфере административного права.

    — Когда говорят «административные правила», люди думают, что это нарушение правил дорожного движения, плевки в общественных местах и хулиганство на улице. Нет. У нас есть природоохранное законодательство, нарушения тишины, что происходит в наших лифтах и так далее. Всякого рода мелкие нарушения. Есть нарушения в сфере налогового обложения и так далее. Сейчас сказать, в отношении какой категории будет применена амнистия, я не могу, — сказал Кожаев в кулуарах Правительства.

    Сенатор назвал предстоящую амнистию «актом гуманизма» со стороны государства.

    — Это акт гуманизма со стороны государства — простить в определенной части те правонарушения, которые не представляют большой общественной опасности, угрозы устоям нашего государства. Такие вещи практикуются во всем мире, — заключил депутат.

    Напомним, ранее в ходе торжественного мероприятия, посвященного принятию Конституции, Президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал проведение дополнительной амнистии по ряду уголовных и административных правонарушений, не представлявших угрозы безопасности граждан и государства.

    Карина Кущанова
    Сейчас читают