Аксу-Жабаглинский заповедник: как доехать и что посмотреть

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Самый первый и один из самых крупных в Казахстане и на территории всей Средней Азии биосферный заповедник Аксу-Жабаглы не только сохраняет богатейшее биоразнообразие, ископаемые древности, эндемики, краснокнижную флору и фауну, но и предоставляет возможность туристам познакомиться со всем этим богатством природы Казахстана. Воздух заповедных мест Аксу-Жабаглы напоен живительной энергией альпийского разнотравья, можжевеловых зарослей, свежестью ледяных горных рек и застывших в тишине кристально чистых озер. Сюда приезжают не только ученые собрать материал для диссертаций, но и простые туристы - набраться сил, зарядиться здоровьем и долголетием. Об этом - в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Территория Аксу-Жабаглы раскинулась на стыке трех республик – Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Этот заповедник обладает большим потенциалом для орнитологических исследований и для развития экотуризма. В 2015 году Аксу-Жабаглинский заповедник был включен во Всемирную сеть биосферных заповедников планеты, первым в Центральной Азии получив статус биосферного заповедника ЮНЕСКО.

Старейший заповедник страны образован в 1926 - 1927 годах на территории Жамбылской и Туркестанской областей, в западной оконечности хребта Таласский Алатау, отрогов Тянь-Шаня. Основанием для образования заповедника послужили постановления Совета народных комиссаров Казахской АССР от 14 июля 1926 года и СНК РСФСР от 27 мая 1927 года.

Инициатором создания заповедника стал Абрам Бродский - русский и советский биолог, в то время ректор Ташкентского государственного университета. Ставший впоследствии заслуженным деятелем науки Узбекской ССР, А. Л. Бродский был пионером охраны природы в республиках Средней Азии. В 1920 году в составе научной экспедиции он впервые посетил верховья рек Аксу и Джабаглы. После чего выступил с предложением создать в этих местах заповедник «…с целью полного сохранения в неприкосновенном виде рек Аксу и Жабаглы со всеми их древесными и кустарниковыми насаждениями, травянистым покровом и населяющим этот заповедник животным миром - как памятник природы». Через два года эту территорию обследовала группа профессоров Ташкентского университета и подтвердила природную ценность территории.

С 1926 года на территории заповедника, расположившегося на территории Жуалынского района Жамбылской области, а также Тюлькубасского, Толебийского, Байдыбекского районов Туркестанской области, на общей площади в 131 934 га, запрещена охота и рыбалка, а попасть сюда можно только по особому разрешению, о котором следует заранее побеспокоиться. Для туристов, желающих отдохнуть в природной тишине и красоте, а также познакомиться с редкими, порою единственными в мире, образцами флоры и фауны, выделена специальная туристическая тропа в открытой для посещения части биосферного резервата, расположенной на высоте около трех тысяч метров.

Название заповеднику дали бурные реки Аксу и Жабаглы, текущие с Тянь-Шанских гор на запад и впадающие в крупную реку Арысь. На месте слияния Малой и Большой Аксу находится 20-километровый каньон Аксу, прорытый потоками воды в течение многих и многих веков. Глубина каньона – полкилометра, расстояние между верхними краями каньона доходит до 800 метров.

Продвигаясь вдоль извилистого живописного ущелья каньона Аксу, можно увидеть древние палеонтологические стоянки, наскальные рисунки, а в сланцевых отложениях окаменевшие отпечатки ископаемых животных – брахиоподов, ящеров, насекомых рыб, растений. Привлекают внимание туристов и палеонтологические захоронения в ущельях Карабастау и Акбастау, которые расположены в долине реки Бурундай, на склонах вечно заснеженного хребта Каратау. Этот участок является филиалом заповедника Аксу-Жабаглы, и здесь можно увидеть отпечатки окаменевших черепах, моллюсков, растений древнейшего юрского периода, обитавших на дне плескавшегося здесь 120 миллионов лет назад океана.

Бывалые туристы рассказывают, что встречали в здешних местах даже «снежного человека». Жители окрестных сел вблизи Аксу-Жабаглинского заповедника этого не отрицают, подтверждая, что высокий лохматый индивид иногда появляется в заповедных местах, и даже прозвали его «жезтырнак». Так это или нет, сказать сложно. Но, на всякий случай, туристам не рекомендуют ставить палатки и оставаться в ущельях ночевать.

В заповеднике насчитывается 114 украшенных снежными шапками горных ледников. Высочайшей точкой является пик «Сайрам», называемый еще «Актюеольген» - «бездыханный верблюд». Возвышается над заповедником и массивный ледниковый хребет «Бугулутор» высотой 3 926 метров над уровнем моря.

Весной долины реки Аксу, особенно «Красная горка», восхищают красотой цветения огромных полян редкого эндемика - тюльпана Грейга, произрастающего в природных условиях только в Казахстане.

В Жуалынском районе Жамбылской области, где находится Аксу-Жабаглинский заповедник, расположилось и знаменитое ущелье Бериккара, официально признанное мировой родиной тюльпанов. Считается, что именно отсюда они попали в Турцию, получив название по схожести с турецким головным убором «тюрбан», а затем в Голландию, которая сегодня экспортирует тюльпаны по всему миру. В заповеднике произрастают пять видов тюльпанов, среди которых редкие виды Грейга и Кауфмана занесены в Красную книгу и охраняются государством.

Фото: Валерий Сутулов



Тюльпан Грейга является символом Аксу-Жабаглинского заповедника, а за право считать этот прекрасный цветок своим брендом, спорят города Тараз и Шымкент.

В ущелье Бериккара соседствуют редкие богатства природы и ценнейшие памятники древней истории. В местном природном заказнике произрастают единственная в мире реликтовая роща бериккаринского тополя и ясеневая роща согдийского периода. Кроме того, здесь обитают исчезающие животные (каратауские архары, индийский дикобраз) и птицы (райская мухоловка). А на подступах к ущелью имеется комплекс из пятисот сакских курганов VI века до нашей эры. По утверждению историков, именно в этих краях Чингисхан останавливался со своим многочисленным войском.

Флора Аксу-Жабаглинского заповедника включает 1 737 видов растений. Это 235 видов грибов, 64 вида лишайников, по 63 вида водорослей и мохообразных, 1 309 видов высших растений, 215 видов сложноцветных, 128 - бобовых, 116 видов злаков, 69 - розоцветных, 67 - зонтичных, 56 - гвоздичных, 53 - крестоцветных, 48 – лютиковых, 34 вида лилейных и множество других видов, поражающих красотой и разнообразием.

Из 2 682 видов насекомых здесь обитают 984 вида жуков, 478 видов бабочек, 422 вида полужесткокрылых, 406 - перепончатокрылых, 259 - двукрылых. Фауна рыб включает семь видов, наиболее типичные из них — обыкновенная маринка и голый осман. В заповеднике можно встретить 11 видов рептилий и три вида амфибий, а это более 70% подобной фауны всего южно-казахстанского региона, причем три вида занесены в Красную книгу Казахстана.

Богатейшее разнообразие заповедника представляет собою фауна птиц, включающая 247 видов, из которых на территории заповедника гнездятся 130 видов, а 41 - оседлые. На зиму сюда прилетают 19 видов птиц. В Красную Книгу занесено 11 видов. Два вида птиц признаны глобально угрожаемыми – это коростель и белокрылый дятел.

В Аксу-Жабаглинском заповеднике находится одно из лучших в мире мест для наблюдения за птицами, здесь имеется единственная в Центральной Азии Шокпакская орнитологическая станция по учету перелетных птиц, куда из многих стран приезжают орнитологи и бёрдвотчеры (бёрдвотчеринг - наблюдение за птицами, одна из форм изучения дикой фауны). Любому, кто интересуется орнитологией, можно поучаствовать в процессе отлова, изучения и кольцевания птиц.

В заповеднике водятся медведи и лисы, архары и горные козлы, косули и маралы, рыси и снежные барсы, дикобразы и кабаны, каменные куницы и горностаи, зайцы и барсуки. Чаще всего они обитают в недоступных горных массивах, но порою с ними можно встретиться «лицом к лицу».



Фото: Валерий Сутулов



В небе над Аксу-Жабаглы парят грифы, белоголовые сипы, беркуты и бородачи. Вблизи от вечных снегов можно встретить уларов, которые водятся только в высокогорных краях. Там же можно увидеть разноцветных бабочек-махаонов с яркой красочной окраской.

По последним данным, в заповеднике встречаются 52 вида млекопитающих, что составляет 80% от всей териофауны Западного Тянь-Шаня. В Красную Книгу Казахстана занесено 10 видов редких и исчезающих видов млекопитающих. Особого внимания в охране заслуживают снежный барс, занесённый в список угрожаемых видов, сурок Мензбира и исчезающий уже эндемичный подвид архара.

Горный каньон Коксай образован рекой Коксай, которая берет начало в ледниках и при выходе с гор прорезает Жуалынское плато, образуя причудливые формы скал. Коксай – самое восточное ущелье заповедника Аксу-Жабаглы. По этому ущелью проходит граница Казахстана с Киргизией, совпадающая с границей заповедника, в состав которого территория ущелья входит с 90-х годов прошлого столетия.

В низовьях ущелья Коксай можно полюбоваться тугайными лесами, арчевыми редколесьями. Здесь произрастают редкие и исчезающие виды березы таласской и тянь-шаньской, мелколиственной ивы, туркестанской рябины, кустарниковой и древовидной арчи. Далее, по мере подъема к вершинам ущелья, можно встретить горные субальпийские луга и лугостепи.

Это настоящий генофонд ценных декоративных и лекарственных видов растений. В их числе зверобой, тысячелистник, зезифора, коровяк, тмин самаркандский, кипрей, ромашка пахучая, шалфей мускатный, эфедра хвощовая, различные виды тюльпанов, водосбор темно-пурпурный.

Каньон Коксай пользуется огромной популярностью у иностранных туристов, а также у альпинистов и парапланеристов.

Маршруты и туристические услуги в Аксу-Жабаглинском заповеднике

Расстояние от Тараза до заповедника Аксу-Жабаглы 90 километров. Время поездки составит примерно час, в зависимости от выбранного маршрута по трассе А-2. По пути следования из Тараза находятся районный центр село Бауыржана Момышулы, аул Шакпак-ата (бывш. Кременёвка), аул Таттибая Дуйсебайулы (бывш. Амангельды).

Визит-центр государственного природного заповедника Аксу-Жабаглы создан на базе музея заповедника в 2005 году. Здесь туристы могут получить информацию о заповеднике, о растительном и животном мире, ознакомиться с маршрутами по экологическим тропам. Здесь находится объемный макет заповедника, всевозможные карты. Туристам могут продемонстрировать видеофильмы и слайды. В музее Аксу-Жабаглинского природного заповедника можно познакомиться с мохнатыми и пернатыми обитателями заповедника. При заповеднике есть гостевой дом, парковка и столовая.





В Аксу-Жабаглинском заповеднике предусмотрены экологические экскурсии, рассчитанные на взрослых любителей природы и детей школьного возраста. Привлекают туристов горные озера Айнакол, Кызылжар, Оймак, Кызылкенкол, Коксаккол, Томпак. Для развития познавательного исторического туризма разработаны маршруты, охватывающие такие объекты, как средневековые города Исфиджаб, Шарафкент, курганы, сакральный родник Байбарак, петроглифы, сталактитовая пещера. Практически вся территория открыта для посещения, кроме усиленно охраняемых экозон.

Природа Аксу-Жабаглы удивляет и поражает путешественников. Чистейший пьянящий воздух напоен ароматами трав и цветов альпийские лугов. В ущельях грохочет ледяная вода горных рек, из которых можно без опаски пить и заряжаться энергией и здоровьем этих заповедных мест, в которых сохраняется биоразнообразие природы южного Казахстана и отслеживается история от древнейших времен.