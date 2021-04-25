Аксакалов Байдибекского района беспокоит состояние Капшагайского водохранилища

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Жители Байдибекского района встретились с акимом Туркестанской области Умирзаком Шукеевым. Они обеспокоены отсутствием ремонта на Капшагайском водохранилище. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Для Байдибекского района этот искусственный водоем имеет большое значение: он снабжает весь район водой. Поэтому местные жители обеспокоены тем, что стратегически важный объект не ремонтировали уже несколько лет. Этот вопрос подняли аксакалы Байдибекского района на встрече с акимом Туркестанской области Умирзаком Шукеевым.

В ходе рабочей поездки глава региона встретился с аксакалами и обменялся мнениями по актуальным вопросам. Жители района считают, что нужно проверить текущее состояние водохранилища, и при необходимости провести ремонтные работы. Аким области пояснил, что такие важные решения принимает соответствующее министерство. Стратегически важный объект – это государственное имущество. Предложения по этому вопросу область направит в компетентное ведомство. Водохранилище «Капшагай» построено в 1982 году. Оно вмещает 34 млн м куб. воды.

Глава региона подчеркнул важность встречи с аксакалами. Также на заседании с соблюдением карантинных мер обсудили предложения по улучшению территории района.

«Известно, что из-за эпидемии, охватившей весь мир, связь была прервана, а встречи прекратились. Сегодня Туркестанская область находится в «зеленой зоне«. Это показатель большой работы. Сейчас возобновляем встречи с вами. Собираем аксакалов из каждого района, обсуждаем положительные моменты и недостатки. Для нас очень важно иметь обратную связь. Очевидно, что единство страны находится в руках аксакалов села», – сказал аким области.

Аксакалы Байдибекского района рассказали о социально-экономических проблемах региона и поделились своими​ советами. Подняли вопросы питьевой воды и жилья. Предложили построить многоэтажные жилые дома для очередников в районном центре. Глава региона объяснил, почему не нужно строить многоэтажные дома в сельской местности.

«Поддерживаю предложение по строительству жилья. Однако строительство многоэтажных домов в сельской местности потребует проведения канализации.​ В сельской местности лучше строить частные дома. Земли хватит. Для очередников можно построить компактные дома. Давайте рассмотрим такой проект», – предложил Умирзак Шукеев.

Выступая на заседании, председатель Туркестанского областного совета ветеранов Женисбек Мауленкулов отметил огромный труд ветеранов в укреплении единства и сплоченности страны. Поблагодарил старейшин за активность.



