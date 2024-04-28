Аксакалы и ветераны Астаны отправили гуманитарную помощь в Актюбинскую область

С площади столичного Дома Дружбы аксакалы городской АНК, ветераны общественного объединения «Tayelsiz Qazaqstannyn Halyq Batyrlary» отправили гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения жителям Актюбинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Это вещи первой необходимости, продукты питания, одежда и другие предметы домашнего обихода.

— Наши предки всегда учили нас быть едиными, радоваться не только победам друг друга, но и откликаться на беды. Учитывая какая непростая ситуация сейчас в областях, пострадавших от паводков, мы — ветераны, решили также не оставаться в стороне, оказать помощь, которая нам по силам. Заранее связались с нашими ветеранами из Актюбинской области, узнали, что народу действительно необходимо и передаем сейчас то, что они просили. Я также выезжаю к актюбинцам, чтобы оказать им поддержку, — сказал генерал-лейтенат, «Халық Каhарманы», председатель Республиканского общественного объединения «Tayelsiz Qazagstannyn Halyg Batyrlari» Бахытжан Ертаев.

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

Напомним, в рамках благотворительного проекта Ассамблеи народа Казахстана «От сердца к сердцу» из Астаны была направлена гуманитарная помощь в Акмолинскую, Карагандинскую и Северо-Казахстанскую области.

Ранее из Астаны в пострадавшие от паводков регионы направлено свыше 1,2 тысячи тонн гуманитарной помощи. Среди собранной помощи основное место занимают одежда, продукты питания, средства гигиены и обувь.

В столице действуют девять пунктов приема гуманитарной помощи, в которых принимают участие около 30 волонтерских организаций. Каждый день более 200 добровольцев сортируют предметы первой необходимости.

Волонтеры не принимают финансовую помощь. Желающие могут собрать и привезти в места сбора необходимые вещи.

Фото: акимат Астаны