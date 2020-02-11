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Аксакала, пострадавшего в конфликте в Кордайском районе, готовят к выписке
11 Февраля 2020 17:15
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аксакала Толегена Кудашпаева, пострадавшего в конфликте в Кордайском районе, готовят к выписке. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Вчера мы посетили пациента, который сейчас находится в многопрофильной клинической больнице. Это пожилой мужчина. Ему вчера была успешно проведена операция. Сегодня он был переведен из отделения реанимации в палату. Состояние у него удовлетворительное. Готовим его к выписке», - сказал вице-министр.
Отметим, что 5 февраля аксакала с его сыновьями избили в Кордайском районе. Его недавно доставили санавиацией в Алматы для проведения операции на тазобедренном суставе.
Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение, События в Кордае,
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